Konyaaltı Belediyesi’nden Elazığ’a yardım eli

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Elazığ merkezli depremde mağdur olan vatandaşlara ulaştırılmak üzere erzak, battaniye ve yardım kolileri gönderdiklerini açıkladı.

Merkez üssü Elazığ’da meydana gelen 6.8 şiddetindeki deprem sonrasında Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’in talimatıyla Konyaaltı Beleyesi ekipleri teyakkuza geçti. Bölgeden gelecek yardım taleplerine yönelik ekipler hazır halde bekletilirken, öncelikle gıda ve ısınma ihtiyacını yönelik hazırlık yapıldı. Konyaaltı Belediyesi battaniye ve temel ihtiyaç gıdalarını içeren erzak kolisi hazırlayarak deprem bölgesine gönderilmek üzere yola çıktı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, dün akşamdan itibaren Elazığ’dan gelecek umutlu haberleri beklediklerini belirterek, “Tüm Türkiye olarak depremle sarsıldık. Deprem de hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Konyaaltı Belediyesi olarak biz de deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yaralarını sarmak üzere hemen harekete geçtik. En çok ihtiyaç duyulan battaniye ve temel ihtiyaç gıdalarını içeren erzak kolisi hazırlayarak iki aracımızı Elazığ’a gönderdik. Böyle günlerde birlik ve beraberliğimizi göstermeliyiz. Ülke olarak gözümüz kulağımız Elazığ ve Malatya bölgesinden gelecek güzel haberlerdedir” dedi.

ANTALYA 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:35

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