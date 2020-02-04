Galatasaray, Alanya’da

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Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçı için Antalya’nın Alanya ilçesine gelen Galatasaray, yarın Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor, Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda yarın Galatasaray’ı ağırlayacak. Sarıkırmızılı ekip bugün Alanya’ya gelerek oteline yerleşti. Hava yoluyla Gazipaşa Alanya Havalimanı’na gelen sarıkırmızılı kafileyi otel yöneticileri ve çalışanları karşılayarak çiçek verdi.

ANTALYA 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:29

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