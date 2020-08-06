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Ağabeyinin öldürdüğü minik Seyit'in cenazesi ailesine teslim edildi

DHA

Ağabeyinin öldürdüğü minik Seyit'in cenazesi ailesine teslim edildi


Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, ağabeyi S.Y.'nin (18), ormanlık alanda bıçaklayıp öldürdüğünü söylediği Seyit Taha Y.'nin (8) cenazesi yakınlarına teslim edildi. Gözyaşları arasında alınan Seyit Taha Y.'nin cenazesi toprağa verilmek üzere Yozgat'ın Sorgun ilçesine götürüldü.
Olay, dün saat 15.30 sıralarında Manavgat'ın Türkbeleni mesire alanının Kasaplar Mahallesi'ne bakan tarafındaki ormanlık alanda meydana geldi. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Şelale Polis Merkezi'ne gelen S.Y., ilkokul öğrencisi kardeşi Seyit Taha Y.'yi Türkbeleni ormanlık alanına götürüp, bıçakla öldürdüğünü söyledi. Bunun üzerine S.Y.'yi gözaltına alan polis, sağlık ekipleri eşliğinde bölgeye giderek inceleme yaptı. 
Orman yolundan yaklaşık 300 metre içeri giren polis S.Y.'nin belirttiği noktada, Seyit Taha Y.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle yaşamını yitirdiği belirlenen Seyit Taha Y.'nin cesedi, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Komşuları tarafından S.Y.'nin psikolojik sorunları olduğu ve ailesinin kardeşine daha fazla ilgi gösterdiği iddiasıyla kıskançlık yaşadığı öne sürüldü. 
Seyit Taha Y.'nin cansız bedeni bugün yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Manavgat'ta şoförlük yapan baba Osman Y. ile eşi ve diğer yakınları Adli Tıp Kurumu morgu önünde büyük üzüntü yaşadı. Seyit Taha Y.'nin cenazesi, işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Ailenin cenazeyi Yozgat'ın Sorgun ilçesine götüreceği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2020-08-06 12:36:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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