Antalya'da ilçe kongrelerine devam eden AK Parti'de İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Akseki, İbradı, Muratpaşa, Kaş, Konyaaltı ve Elmalı’da görev değişimi olduğunu belirterek, diğer ilçelerde mevcut başkanlarla yola devam ettiklerini belirtti. Taş, Kasım ayında yapılması planlanan il kongresinden sonra ise çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini kaydederek, “Amacımız; ilk başkanlık seçimlerinde yeni oluşacak ekiplerle ve teşkilatla yüzde 50’yi geçmek ve 2024 yılında büyükşehir belediyesini ve ilçeleri kazanmak” dedi.

İbrahim Ethem Taş, partinin kongre süreci hakkında açıklamalarda bulundu. 22 Şubat 2020’de kongre çalışmalarına başladıklarını aktaran Taş, 22 Şubat’tan sonra Korkuteli, İbradı, Gündoğmuş ve Akseki kongrelerini tamamladıklarını, daha sonra araya pandeminin girmesiyle kongrelere ara vermek durumunda kaldıklarını kaydetti.

Normalleşme süreciyle birlikte ara verdikleri kongrelere, Covid19’a yönelik tedbirleri alarak yeniden başladıklarını anlatan Başkan Taş, “2 hafta önce Kemer ilçe kongremizi gerçekleştirdik. Mevcut başkanımız İsmail Selami Minta ile ‘yola devam’ dedik. Akseki ve İbradı’da görev değişimi yaşandı. Ardından Finike ve Kumluca kongrelerimizi gerçekleştirdik. Finike’de Osman Aladağ, Kumluca’da ise Erol uysal başkanlarımız yeni yönetimleriyle yola devam ediyor. Aksu ve Döşemealtı kongrelerimiz de yapıldı. Aksu’da Tevfik Fuat Cebeci, Döşemealtı’nda Bekir Kıvrım’la yolumuza devam ediyor” dedi.

Bu hafta 19 Eylül saat 11.00’da Gazipaşa, saat 15.00’de ise Alanya kongrelerini gerçekleştireceklerini belirten Başkan Taş, “Gazipaşa’da Ali Doğan, Alanya’da Mustafa Toklu başkanlarımızda hizmetlerimizi kaldığımız yerden sürdüreceğiz. 20 Eylül Pazar günü Kepez ilçe kongremizi gerçekleştireceğiz. Kepez’de de Bahattin Bayraktar yeni oluşacak yönetimiyle kaldığı yerden devam edecek. Önümüzdeki hafta Serik ilçe kongremizi yapacağız. Serik’te te mevcut başkanımız Hasan Yıldırım devam edecek. 25 Eylül’de Manavgat ve Muratpaşa kongrelerimiz düzenlenecek. Muratpaşa ilçemizde Alparslan Belin görevi Osman Ülker’e teslim edecek. 26 Eylül’de Kaş kongremizi yapacağız. Kaş’ta da görev değişimi olacak. Hüseyin Aksak görevi Okay Bilgin’e devredecek. 26 Eylül’de Demre kongremiz olacak. Mehmet Koparıcı ile ‘yola devam’ diyoruz. Ardından 27 Eylül’de Konyaaltı ilçe kongremizi gerçekleştireceğiz. Burada da görev değişimi olacak. Ramazan Erçin başkanımız görevi Tayfun Bayer’e devredecek” dedi.



“Bazı ilçelerde yönetimlerimizi yeniledik”

İl Başkanı Taş, 19’uncu ilçe kongresinin 27 Eylül’de Elmalı’da sonlandırılacağını kaydederek, mevcut başkan Mustafa Başkaya’nın görevi Haluk Altunkaya’ya devredeceğini söyledi. Yeni yönetimle vatandaş için, parti ve Antalya için çalışmalara devam edeceklerini ifade eden Taş, “Bizde, ‘yenilenme’ demek, tazelenme demektir. Yeni seçilen arkadaşlarımız, yeni heyecanlarla, aşkla göreve başlayacaklar ve hız kesmeden çalışmalarını sürdürecekler. Bazı ilçelerde yönetimlerimizi yeniledik. İlçelerimizde yönetimlerimiz, kanaat önderlerimiz, önceki dönem kurucu ilçe üyelerimiz, ilçe başkanlarımız ve o bölgede fikrini alabileceğimiz yol arkadaşlarımızla istişareler yapacağız” ifadelerini kullandı.



"2023 hedeflerine ilerleyeceğiz"

Antalya’da ilçe kongre süreci bittikten sonra, Kasım ayında da il kongresinin yapılmasının planlandığı bilgisini veren Başkan Taş, sözlerine şöyle devam etti: “Genel merkezimizin vereceği tarihte ilk kongremizi gerçekleştireceğiz. Yine aynı şekilde heyecanla çalışacak, partimize faydası olacak arkadaşlarımızla birlikte 2023 hedeflerine ilerleyeceğiz. Önce Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı ikinci dönemde başkan olarak seçtireceğiz ve Antalya’da Cumhur İttifakıyla birlikte yüzde 50 barajı aşacağız. Yeni yönetimlerimiz 2023 hedeflerine beraber ilerleyeceğimiz kişiler olacak. Durmadan, yorulmadan aşkla ve heyecanla partimize, ülkemize, şehrimize, insanımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. AK Parti demek, Türkiye demektir. Amacımız; ilk başkanlık seçimlerinde yeni oluşacak ekiplerle ve teşkilatla yüzde 50’yi geçmek ve 2024 yılında büyükşehir belediyesini ve ilçeleri kazanmak”

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