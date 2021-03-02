Köpeğinin vurulduğunu veterinere götürünce anladı Golden cinsi köpeğinin başka köpeklerle kavga ettiğini düşündü, veterinere götürünce vurulduğunu öğrendi Yaralı köpek veterinerde tedavi altına alındı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde bir köpek tüfekle vurularak yaralandı. Köpeğinin başka köpeklerle kavga ettiğini düşünen vatandaş, veterinere götürünce vurulduğunu öğrendi.

Edinilen bilgiye göre olay, dün sabah saatlerinde Beyrebucak Mahallesi'nde meydana geldi. 1 yaşındaki Golden cinsi köpek, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tüfekle vurularak yaralandı. Tüfekten çıkan saçmalar köpeğin sırtından girip boyun bölgesinden çıktı. Atılan saçma sonucu köpek ağır yaralandı. Sahibi, soba külünü dökmek için evden çıktığı sırada köpeğin vurulduğunu fark etti. Kral isimli köpeğini ilçe merkezinde veterinere götüren Şerafettin Yüksel, köpeğini tedavi ettirdikten sonra tekrar evine getirdi. Evde durumu tekrar ağırlaşan Kral, Alanya’nın Demirtaş Mahallesi'nde bulunan veteriner kliniğine götürülerek bir kez daha tedavi altına alındı. Burada yapılan detaylı incelemede köpeğe yüksek bir noktadan ateş edildiği anlaşıldı.

Köpeğin sahibi Şerafettin Yüksel, böyle bir caniliği kimin yaptığını bilmediğini belirterek, “Sabah kalktım. Sobanın külünü dökecektim aşağı indim. Köpeğe baktım kafasını yere bakıyordu. ‘Kral’ diye seslendim hiç bakmadı, umursamadı. Kovayı koydum baktım bir tarafı hep kandı. Herhalde köpeğimizi başka bir köpek ısırmış diye düşündüm. Gazipaşa’ya veterinere götürdüm. Veteriner baktı, 'Abi buna saçma atmışlar' dedi. Veterinerde 3 tane ağrı kesici iğne vuruldu. Eve geri getirdim. Evin önünde kan kusmaya başladı. İç kanama geçirmeye başladı. Buradan bu kez Alanya Demirtaş’ta bulunan veteriner kliniğine götürdüm, orada serum taktılar. Röntgen filimi çektiler. Röntgende saçmaya rastlanmadı, saçma köpeğimin boynunu delip geçmiş. Veteriner tüfeğin yüksek bir yerden ateş edildiğini söyledi. Dik atılınca saçma köpeğin boynunu delmiş geçmiş” dedi.

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