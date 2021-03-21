Otomobilin çarptığı yaya öldü

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Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Finike ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Hasan Akgün (68), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında ElmalıFinike D-635 karayolunun Finike'ye bağlı Turunçova Mahallesi geçişinde meydana geldi. İ.U. (60) yönetimindeki 07 PN 353 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Akgün'e çarptı. Kazada Hasan Akgün, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Otomobil sürücüsü İ.U. kazanın ardından gözaltına alındı.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Finike Suat SÖĞÜT

2021-03-21 12:07:53



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