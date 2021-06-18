Bakan Çavuşoğlu'nun ikili görüşmeleri Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi (GDAÜ) ve Antalya Diplomasi Forumu” çerçevesinde ikili görüşmeler gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Buyar Osmani ve Kongo Cumhuriyeti Dışişleri, İş Birliği ve Yurt Dışındaki Kongolular Bakanı JeanClaude Gakosso ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı himayelerinde ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ev sahipliğinde, küresel ve bölgesel meselelerin ele alınacağı, resmi ve hükümet dışı aktörleri bir araya getiren ve zaman içinde kurumsallaşması hedeflenen bir platform olan “Antalya Diplomasi Forumu” ve Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi (GDAÜ) çerçevesinde ikili görüşmeler gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ilk olarak Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, Borell ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, göç ve vize serbestisi konuları başta olmak üzere TürkiyeAB gündem maddelerini ele aldıklarını bildirdi.

Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF), Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Osmani ve Kongo Cumhuriyeti Dışişleri, İş Birliği ve Yurt Dışındaki Kongolular Bakanı Gakosso ile de görüşmeler gerçekleştirdi.

İkili görüşmelerde çeşitli işbirliği antlaşmaları da imzalandı.

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