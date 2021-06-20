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Odasında hareketsiz bulunan Duygu, hastanede öldü

DHA

Odasında hareketsiz bulunan Duygu, hastanede öldü


Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde, annesinin odasında hareketsiz yatarken bulduğu Duygu D. (18), hastanede yaşamını yitirdi. Duygu'nun fare zehri içerek intihar ettiği iddia edildi.
Serik'te oturan Duygu D., dün öğle saatlerinde odasına giren annesi tarafından hareketsiz yatarken bulundu. Serada çalışırken feryatları duyan baba da hemen eve koştu. Duygu D. ailesi tarafından Serik'teki özel hastaneye götürüldü. Burada müdahale edilen Duygu D. daha sonra Antalya'ya sevk edildi. Duygu D., dün saat 23.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Duygu D.'nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga konulurken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. Duygu'nun fare zehri içerek intihar ettiği iddia edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ
2021-06-20 15:01:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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