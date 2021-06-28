Antalya'da gençlerden Kılıçdaroğlu'na 1 TL'lik tazminat davası



Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da bir grup genç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine, 1 liralık manevi tazminat talebiyle dava açtı.

Antalya Adliyesi'ne gelen bir grup genç, 'Katarlı gençler sınavsız tıp okuyabilecek' haberiyle hükümeti eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu ve 1 TL'lik sembolik tazminat davası açtı. Antalya Adliyesi önünde toplanan grup, 'Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin doğru olmayan sınavıdır', 'Oyunu sen kaybettin', 'Bir tek dileğim var Kılıçdaroğlu, gençlere dürüst ol yeter', 'Bir Kılıçdaroğlu tüm doğruları götürür', 'Seçim bir sınavsa notunuz şimdiden sıfır' ve 'Bu Kılıçdaroğlu bizi kandırıyor hocam' yazılı dövizler taşıdı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Berkay Elden, sınavdan 1 gün önce öğle saatlerinde ortaya atılan yalan haberin Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek milyonlarca genci ve ailelerinin tüm motivasyonlarını alt üst edip, olumsuz etkilediğini belirtti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yalanın yayılmasında aktör olduğunu ifade eden Elden, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yönetiminin bu kadar bariz yalanın taşıyıcısı olmasını ve bunu biz gençlerin sınavına 1 gün kala ucuz siyasetlerine malzeme etmesini asla unutmayacağız. Mağduriyetimiz ortadadır. Türkiye'nin ana muhalefet partisi genel başkanının, gireceğimiz en önemli sınavlardan biri öncesinde, bu basit yalana sarılması en hafif tabirle sorumsuzluktur. Bugün geldiğimiz noktaya bakıldığında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya üzerinden başlattığı 'Katarlı gençler sınavsız Türkiye'de okuyacak' algısı, sosyal medyada belli odaklarca yayılmıştır. Bu algının oluşturulması tamamen kötü niyet taşımakla beraber, sınavlarına sadece bir gece kalmış arkadaşlarımızın zihinlerini allak bullak etmeye yetmiştir" dedi.

Berkay Elden, Kılıçdaroğlu ve CHP yönetiminden 26 Haziran Cumartesi günü bir özür mesajı beklediklerini ve seslerini sosyal medya aracılığıyla kendisine duyurmak istediklerini kaydetti.

Sosyal medyada "#ÖzürDileKılıçdaroğlu" etiketiyle gündeme girerek, yüzlerce paylaşım ile seslerini duyurduklarını düşündüklerini aktaran Elden, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sayın Kılıçdaroğlu, yine şaşırtmayarak skandal açıklama ile biz gençleri 'trol' olarak nitelendirme cüretini kendisinde bulmuş ve bizleri görmezden gelmiştir. İşte Sayın Kılıçdaroğlu, 'trol' dediğiniz biz gençler, bize yaşattığınız bu manevi yıkım sebebiyle size 1 liralık manevi tazminat davası açmak üzere buradayız. Sizin deyiminizle biz troller şimdi adliye binası önünden gür sesle Sayın Kılıçdaroğlu'na sesleniyoruz. Yalan haberin peşinden koşup bizleri ve ailelerimizi manipüle ettiğiniz için bizlere çok büyük özür borçlusunuz."DHA-Genel Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

2021-06-28 15:40:23



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