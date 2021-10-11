Melek İpek'e ceza verilmemesine itiraz reddedildi (2)

"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?



AVUKAT ONARAN: TAKİP EDİYORUZ

Antalya'da, kendisine işkence yapıp, ölümle tehdit ettiği iddiasıyla eşi Ramazan İpek'i av tüfeğiyle öldüren, 2 çocuk annesi Melek İpek'in avukatı Ahmet Onaran; meşru savunmada sınırın aşılmasının mazur görülebilecek heyecan, korku veya telaştan ileri gelmesi dolayısıyla ceza verilmemesine yapılan itirazın istinaf mahkemesince reddedilmesini yorumladı. Onaran, "Devam eden yargı sürecine saygımızdan dolayı açıklama yapmayı doğru bulmuyorum ancak bölge istinaf mahkemesinin kararını, hukuken ve kamu vicdanı açısından dolayı gayet yerinde karar olarak değerlendiriyorum. Dosyanın kalan tüm aşamalarını titizlikle takip etmeye devam edeceğiz" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

2021-10-11 13:20:06



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.