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Kusarken yemek borusu yırtıldı

DHA

Kusarken yemek borusu yırtıldı


Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA)KUSARKEN yırtılan yemek borusu nedeniyle aylarca şifa arayan, yemek yiyemediği için halsizleşen, aşırı kilo kaybeden ve yürüyemeyen Kazak iş insanı Amangeldi Ryskaliyev (72), Antalya'da 3 ay arayla geçirdiği 2 ameliyatla hayata yeniden bağlandı.
Kazakistan'ın Uralsk kentinde yol ve inşaat alanında çalışan Kazak iş insanı Amangeldi Ryskaliyev, mide spazmı ve bulantı nedeniyle kusarken boğazında büyük bir acı hissetti. Acil hastaneye kaldırılan 4 çocuk 10 torun sahibi Ryskaliyev'e, ilaç tedavisi uygulandı. Ancak durumu giderek kötüleşen Amangeldi Ryskaliyev'in ileri tetkiklerinde, yemek borusunun yırtıldığı ortaya çıktı. Ameliyata alınan Ryskaliyev'in yemek borusuna stentler takıldı. Yaklaşık 1 ay hastanede yatan Ryskaliyev, midesine yerleştirilen tüple beslenmeye başladı. Doktorların yırtılan yemek borusu ameliyatının sadece başkent Bişkek'te yapılabileceğini söylemesi üzerine bu kente giden Ryskaliyev, hastanede geçirdiği 20 günün ardından burada da ameliyatının yapılamayacağını öğrenince, Türkiye'de bulunan oğlu devreye girdi.
'TÜRK DOKTORLAR BENİ YENİDEN HAYATA BAĞLADI'
Oğlunun araştırmaları sonucu irtibata geçtiği Antalya'daki özel hastaneye tüm rapor ve tetkiklerini gönderen Amangeldi Ryskaliyev, ardından ameliyat için kente geldi. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Erdoğan ve Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Türkay Belen tarafından gerçekleştirilen iki ameliyatın ardından sağlığına kavuşan Ryskaliyev, "Doktorlarıma minnettarım. Beni yeniden hayata bağladılar" dedi.
Bir adım bile atacak hali yokken geldiği Türkiye'de sağlığına kavuştuğunu aktaran Ryskaliyev, artık istediğini yiyebildiğini belirterek, doktorlarına ve hastane personeline teşekkür etti. 
HASTANIN DÜŞKÜNLÜĞÜ ORTADAN KALKTI
Prof. Dr. Abdullah Erdoğan, hastayı genel cerrahi ile birlikte değerlendirdiklerinde bir planlama yaptıklarını söyledi. Önce yemek borusunu onarıp, midedeki beslenme tüpünün çekilmesine karar verdiklerini kaydeden Prof. Dr. Erdoğan, "İlk ameliyattan sonra hasta beslenmeye başladı. Akciğerindeki enfeksiyon için ilaç tedavisi başladık" dedi.
Ameliyattan sonra yaklaşık 3 aylık süreçte hastanın kendisini toparladığını, normal beslenebildiği için 14 kilo aldığını anlatan Prof. Dr. Erdoğan, 3 ay sonra gerçekleştirdikleri ikinci ameliyatta ise akciğeri tehdit eden, akciğerde harabiyet oluşturan mantar enfeksiyonunu ortadan kaldırdıklarını ifade etti. Şu anda hastanın genel sağlık durumunun gayet iyi olduğunu anlatan Prof. Dr. Erdoğan, beslenmesinin ve kilosunun normale döndüğünü, kanlı balgamı, öksürüğü olmadığını söyledi. Hastanın artık ülkesine dönmeye hazır olduğunu kaydeden Prof. Dr. Erdoğan, "Hastanın bize geldiğindeki klinik tablosu, düşkünlüğü artık ortadan kalktı" ifadelerini kullandı.
KUSMA SONUCU ANİ BASINÇ ARTIŞIYLA YEMEK BORUSU YIRTILABİLİYOR
Kusma ile oluşan yemek borusu yırtıklarıyla ilgili de bilgi veren Prof. Dr. Erdoğan, şöyle konuştu:
"Kusmayla oluşan yemek borusu yırtıkları çok sıkça rastlanan bir olay değil. Bazen kusmayla oluşan bu yırtıklar yemek borusunun tamamını içeriyor ve mide içeriğiyle beraber göğüs içerisinde enfeksiyon materyali ortaya çıkıyor. Bu yırtılmalar, kusmayla oluşan ani basınç artışına bağlı oluşuyor. Bazen bu yırtıklar mukoza dediğimiz yemek borusunun iç seviyesinde sınırlı kalıyor ve kendiliğinden iyileşebiliyor."
KAZAKİSTAN'DA YAPILAN İŞLEMLER HASTAYI YAŞATTI
Ameliyatları Prof. Dr. Abdullah Erdoğan ile birlikte gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Türkay Belen ise, "Hastamıza Kazakistan'da yapılan işlemler başarılı olamamıştı ama en azından hastanın bize gelene kadar yaşamasını sağlamıştı" dedi. Hastaya Kazakistan'da endoskopik olarak yemek borusundaki yırtık alanı kapatmak için klipler konulduğunu ancak bu yöntemin başarılı olmadığını vurgulayan Op. Dr. Belen, "Mide içerini dışarıya almak ve mideden beslenmesini sağlamak için bir tüp takmışlardı ancak ana sorun ortadan kalkmadığı ve yemek borusundaki yırtık düzeltilemediği için hastanın iyileşmesi olmamıştı. Bize geldiğinde ilk ameliyatta yemek borusunu tamir ettik, klipleri çıkardık. Sonra da artık ihtiyacı kalmamış olan mide tüpünü aldık. Artık sağlığına kavuştu" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Selma KUNAR
2022-05-03 10:56:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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