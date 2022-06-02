Dünya Bisiklet Birliği (UCI) 2022 takviminde yer alan Avrupa Gençlik Olimpiyat Oyunları'na katılacak olan Yıldız Kızlar Bisiklet Milli Takımı, Döşemealtı’nda kampa girdi.

Bisiklet Milli Takım Başantrenörü aynı zamanda Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet Takımı antrenörü de olan Yusuf Ezirgan ve iki yardımcı antrenör nezaretinde kamp yapan milli bisikletçiler Döşemealtı’nda çalışmalara başladı. Doğası ve bisiklet yollarıyla kamp için en ideal alanlardan olan Döşemealtı milli bisikletçilere 15 gün ev sahipliği yapacak.

Milli Takım Başantrenörü Yusuf Ezirgan, "2430 Temmuz tarihleri arasında Slovakya’da düzenlenecek olan Avrupa Gençlik Olimpiyat Oyunları'na Türk Milli Takımı olarak biz de katılacağız. İki yılda bir düzenlenen ve neredeyse tüm dünyadan 100’ün üzerinde takımın katılacağı olimpiyatlarda derece bekliyoruz. Ben aynı zamanda Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet Takımı antrenörüyüm. Döşemealtı hem bisiklet yolları, hem iklim ve çalışma parkurları açısından en ideal parkurlardan biri. Bu nedenle kampımızı burada yapma kararı aldık. Bu konuda hem kendi sporcularına hem de Milli Takım sporcularına sonsuz destek veren Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç’e çok teşekkür ediyoruz. Bizi belediyenin kulübünde ağırlayarak Milli Takımımız sporcularına büyük katkı sağlıyor" dedi.

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