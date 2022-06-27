Antalya'da polis ve zabıtadan 'kötü görüntü' baskını

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)-ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde kötü görüntüye yol açtığı gerekçesiyle atık toplayıcılarının 'geri dönüşüm depoları'na baskın yapıldı. Toplayıcıların el arabaları ile topladıkları atıklara el konuldu. 20 kamyon atık, belediyeye ait araçlarla kaldırıldı.
Muratpaşa Belediyesi Zabıta ekipleri ile Muratpaşa Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliği ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, kötü görüntüye yol açtığı gerekçesiyle atık toplayıcılarının 'geri dönüşüm depoları'na baskın yaptı. Bayındır Mahallesi'ndeki baskında zaman zaman gergin anlar yaşandı. Toplayıcıların el arabaları ile topladıkları atıklara el konuldu ayrıca cezai işlem uygulandı. Bazı atık toplayıcıları, baskın sırasında polisin müdahalesini çekirdek çitleyerek seyretti. 20 kamyon atık, belediyeye ait araçlarla kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2022-06-27 12:30:56
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