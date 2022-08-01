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Mithat ABAKAN/ MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki Köprüçay Irmağı'na giren Mehmet Özdemir (28), akıntıya kapılarak boğuldu. Özdemir'in cansız bedeni, ekiplerce sudan çıkarıldı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Karabük Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesi ile piknik yapmak için Köprüçay Irmağı kenarına giden Mehmet Özdemir, suya girdi. Bir süre sonra çırpınmaya başlayan Özdemir, akıntıya kapıldı. İhbarla bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye, İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Aram Kurtarma (SAK) Timi, Side SAK, AFAD ve AKUT ekipleri sevk edildi. Ekipler, çalışmaların ardından Özdemir'in cesedine ulaştı. Özdemir'in cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2022-08-01 11:14:45



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