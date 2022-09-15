Altın Portakal pandemi öncesine dönüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altın Portakal pandemi öncesine dönüyor

DHA

Altın Portakal pandemi öncesine dönüyor


Semih ERSÖZLER/ANTALYA,(DHA)BU yıl 59'uncusu düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin basın toplantısı gerçekleştirildi. Pandemi nedeniyle düzenlenemeyen kortejin bu yıl yapılacağı festivalde Perihan Savaş ve Erkan Can'a Onur Ödülü, Zerrin Tekindor'a ise Yaşam Boyu Onur Ödülü verilecek.
Türkiye'nin en uzun soluklu film festivali Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 59'uncusunun tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Festivalin başkanlığını bu yıl Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, Film Forum Moderatörlüğü'nü ise oyuncu Damla Sönmez yapacak.
Pandemi nedeniyle ara verilen festivale katılan sanatçıların yer aldığı kortej ise bu yıl tekrar düzenlenecek. Festivalde bu yıl Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 10, Belgesel Film Yarışması için 10, Kısa Metraj Film Yarışması için 12 filmi yarışacak. Festivalin açılışında Perihan Savaş ve Erkan Can'a Onur Ödülü, Zerrin Tekindor'a ise Yaşam Boyu Onur Ödülü takdim edilecek. 
Festival hakkında bilgi veren Antalya Film Forum Moderatörü oyuncu Damla Sönmez, "Festival için geri sayım başladı. Bu yıl ulusal yarışmalarda birbirinden iddialı filmler yer alıyor. Festival programı çok heyecan verici yenilikler içeriyor. Yılın en iyi filmleri ilk kez Antalya'da izleyici ile buluşacak" dedi.
Festivale pandemiye rağmen ara vermediklerini söyleyen Başkan Böcek, "Ülkemizin uluslararası alandaki markası, sinemamızın ve Antalyamızın gururu olan Altın Portakal Film Festivali bu yıl 59 yaşında. Son 2 yıldır, tüm insanlık pandeminin ve felaketlerin gölgesi altındaydı ve biz festivalimizi o kara bulutların gölgesinde düzenlemiştik. Ancak herşeye rağmen festivalimize ara vermedik. Bu yıl afişimizde yer alan ve onur konuklarımız olan sinemamızın 2 efsane ismi Filiz Akın ve Ediz Hun'a şükranlarımı sunuyor, onur ödüllerimizin sahipleri Perihan Savaş ve Erkan Can'a, Yaşam Boyu Başarı ödülümüzü alacak olan Zerrin Tekindor'a sanat dolu nice yıllar diliyorum" diye konuştu.
Festivalde bu yıl birçok yenilik olacağını belirten Başkan Böcek, şöyle devam etti:
"Göreve geldiğimizde özüne döndürdüğümüz festivalimizin pandemi nedeniyle ara vermek zorunda kaldığımız bazı değerlerine bu yıl nihayet kavuşuyoruz. Sanatçılarımızın halkımızla buluştuğu, festivalimizin güzel renklerinden biri olan geleneksel kortejimizi yeniden düzenliyoruz. Önümüzdeki günlerde kapılarını açacak olan Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi'nde bu yıl ilk kez film gösterimleri yapılacak. Yine bu yıl Türkiye'de ilk kez edebiyat uyarlaması uzun metraj senaryo yarışması düzenliyoruz."
Bu yılki afiş hakkında bilgi veren festival idari direktörü Cansel Tuncer, "Afişimiz bu yıl Yeşilçam'da izlenme rekorları kıran filmlerde başrol oynayan sinemamızın usta isimleri Filiz Akın ve Ediz Hun'un 1970 tarihli Ankara Ekspresi filmi setinde çekilmiş olan bir fotoğrafıyla oluşturuldu. Film 1971 yılında Altın Portakal'da 5 ödül birden kazandı" dedi.
Bu yıl festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yarışacak filmler şöyle:
Ayna Ayna/Belmin Söylemez
Bir Umut/Ümit Köreken
Bomboş/Onur Ünlü
Gidiş O Gidiş/Burak Çevik, Sofia Bohdanowicz, Blake Williams
Hara/Atalay Taşdiken
Iguana Tokyo/Kaan Müjdeci
Kar ve Ayı/Selcen Ergun
Karanlık Gece/Özcan Alper
Kurak Günler/Emin Alper
LCV (Lütfen Cevap Veriniz)/İsmail Kurtuluş, Kaan Arıcı
Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda yarışacak filmler ise şu şekilde:
23 Sentlik Asker/Mümin Barış
Boşlukta/Somnur Vardar
Düet/Ekin İlkbağ & idil Akkuş
Filmin Adı Ne?/Pınar Fontini
Hatice/Murat Erün
Iska/Mert Erez
KAF KAF/Metin Dağ
Kim Mihri/Berna Gençalp
Plaza Köylüleri/Hazar Uyar
Seyirlik Bir Gariplik: Van Gölü Canavarı/Behçet Güleryüz
(DHA) DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2022-09-15 13:09:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Estonyalı turist, eşini döverek öldürdü
YEREL HABERLER Estonyalı turist, eşini döverek öldürdü
Antalya'da iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu
YEREL HABERLER Antalya'da iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu
Kick boksta dünya şampiyonu kardeşlerin hedefi hep zirvede kalmak
YEREL HABERLER Kick boksta dünya şampiyonu kardeşlerin hedefi hep ...
 'Balon balığı' avcıları 164 bin lira kazandı
YEREL HABERLER  'Balon balığı' avcıları 164 bin lira kazandı
29. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde "La Traviata" operası sahnelendi
YEREL HABERLER 29. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde ...
Alanyasporlu futbolculardan kan ve kök hücre bağışına destek
YEREL HABERLER Alanyasporlu futbolculardan kan ve kök hücre bağışına ...
Eşini öldürüp intihara kalkışan sanık, çenesi zarar gördüğü için ifadesini yazılı verdi
YEREL HABERLER Eşini öldürüp intihara kalkışan sanık, çenesi zarar ...
Antalya'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
YEREL HABERLER Antalya'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren kocaya ...
Muratpaşa Belediyespor, Antalya Teknoloji Okulları’yla iş birliği protokolü imzaladı
YEREL HABERLER Muratpaşa Belediyespor, Antalya Teknoloji ...
Antalyalı hayırseverler, Aile Sağlığı Merkezi (ASM) yaptıracak
YEREL HABERLER Antalyalı hayırseverler, Aile Sağlığı Merkezi (ASM) ...
HobiFest 2022, amatör ve profesyonel hobi tutkunlarını Antalya'da buluşturacak
YEREL HABERLER HobiFest 2022, amatör ve profesyonel hobi ...
Antalya'da 90 suç kaydı bulunan firari yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da 90 suç kaydı bulunan firari yakalandı
Ukraynalı çocuklar, Antalya'da hayvanat bahçesini gezdi
YEREL HABERLER Ukraynalı çocuklar, Antalya'da hayvanat bahçesini ...
Antalya'da pide fırınında çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Antalya'da pide fırınında çıkan yangın söndürüldü
Serik'te motosiklet sürücüleri denetlendi
YEREL HABERLER Serik'te motosiklet sürücüleri denetlendi
Antalya'daki iş insanları, bankalardan daha fazla destek bekliyor
YEREL HABERLER Antalya'daki iş insanları, bankalardan daha fazla ...
Kız kardeşleri havuzda tacize 8 yıl hapis istemi
YEREL HABERLER Kız kardeşleri havuzda tacize 8 yıl hapis istemi
Okullar açıldı, sahiller yabancı turistlere kaldı
YEREL HABERLER Okullar açıldı, sahiller yabancı turistlere kaldı
Antalya'da zeytin üreticilerine zamanında hasat yapılması uyarısında bulunuldu
YEREL HABERLER Antalya'da zeytin üreticilerine zamanında hasat ...
Rodos'taki Osmanlı mirası eserler adadaki Türk medeniyetinin izlerini taşıyor
YEREL HABERLER Rodos'taki Osmanlı mirası eserler adadaki Türk ...
29. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı, yerli ve yabancı şefleri Antalya'da buluşturacak
YEREL HABERLER 29. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı, yerli ...
Antalya'da bir kişinin bıçakla öldürülmesiyle ilgili 2 sanık yargılanıyor
YEREL HABERLER Antalya'da bir kişinin bıçakla öldürülmesiyle ilgili ...
Antalya'da otomobil kanala devrildi, sürücü öldü, 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Antalya'da otomobil kanala devrildi, sürücü öldü, 1 ...
Antalya'da 'gelin saçı', 'damat tıraşı' pazar günleri izinle yapılacak
YEREL HABERLER Antalya'da 'gelin saçı', 'damat tıraşı' pazar günleri ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.