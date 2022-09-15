Belediye başkan yardımcısı silahlı saldırıda yaralandı (2)



BAŞKAN ÖZTÜRK'TEN AÇIKLAMA: SAĞLIK DURUMU GAYET İYİ

Antalya'nın Elmalı ilçesinde belediye başkan yardımcısı Hasan Aydın'ın silahlı saldırı sonucu yaralanmasına ilişkin Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Başkan Öztürk, "Bugün başkan yardımcım Sayın Hasan Aydın talihsiz bir silahlı saldırıya uğradı. Şu an sağlık durumu gayet iyi. Vücuduna 6 kurşun girip çıktı. Ama çok şükür ki ameliyatlık bir durumu dahi yok. Şu an acil servisten yukarıdaki odasına alınıyor. Hepimize geçmiş olsun. İnşallah faili en kısa zamanda yakalanacak" dedi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Elmalı Mehmet AKIN

2022-09-15 18:50:52



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