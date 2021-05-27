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HaberlerGündemEğitimANTALYA! Son dakika: Okuma yazma oranı yüzde 99 ile o kent birinci!
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Okuma yazma oranı yüzde 99 ile o kent birinci!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ulusal Eğitim İstatistikleri Veri Tabanı 2020 yılı verilerini açıklandı. TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde okur-yazar oranının en yüksek olduğu il yüzde 99.07 ile Antalya oldu. Antalya’yı yüzde 98.88 ile Çanakkale ve yüzde 98.81 ile Denizli takip etti. Okur-yazar oranının en düşük olduğu il ise yüzde 93.02 ile Mardin olurken, Mardin’i yüzde 93.42 ile Şanlıurfa ve yüzde 93.68 ile Siirt izledi

ANTALYA! Son dakika: Okuma yazma oranı yüzde 99 ile o kent birinci!
Okuma yazma oranı yüzde 99 ile o kent birinci!
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İHA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ulusal Eğitim İstatistikleri Veri Tabanı 2020 yılı verileri doğrultusunda, TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre, 2020 yılında Denizli’de 6 yaş ve üzeri nüfus içinde okuma yazma bilenlerin oranı yüzde 98.81 olarak gerçekleşti.

YÜZDE 99 İLE ANTALYA BİRİNCİ

İHA'da yer alan habere göre bu değerle Denizli okur-yazar oranının en yüksek olduğu 3. İl olurken, Türkiye genelinde okur-yazar oranının en yüksek olduğu il ise yüzde 99.07 ile Antalya oldu.

ÇANAKKALE İKİNCİ OLDU

Antalya’yı yüzde 98.88 ile Çanakkale ve yüzde 98.81 ile Denizli takip etti. Okur-yazar oranının en düşük olduğu il ise yüzde 93.02 ile Mardin olurken, Mardin’i yüzde 93.42 ile Şanlıurfa ve yüzde 93.68 ile Siirt izledi. Türkiye genelinde 6 yaş ve üzeri nüfus içinde okuma yazma bilenlerin oranı yüzde 97.42 olarak gerçekleşti.

KADINLAR YÜZDE 95.5, ERKEKLER YÜZDE 99.2

Türkiye genelinde okuma yazma bilenler cinsiyete göre incelendiğinde 6 yaş ve üzeri nüfus içinde yer alan kadınların okuma oranı yüzde 95.54'ken, erkekler için bu oran yüzde 99.29 olarak gerçekleşti.

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