Okuma yazma oranı yüzde 99 ile o kent birinci! 0:00 / 0:00

İHA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ulusal Eğitim İstatistikleri Veri Tabanı 2020 yılı verileri doğrultusunda, TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre, 2020 yılında Denizli’de 6 yaş ve üzeri nüfus içinde okuma yazma bilenlerin oranı yüzde 98.81 olarak gerçekleşti.

YÜZDE 99 İLE ANTALYA BİRİNCİ

İHA'da yer alan habere göre bu değerle Denizli okur-yazar oranının en yüksek olduğu 3. İl olurken, Türkiye genelinde okur-yazar oranının en yüksek olduğu il ise yüzde 99.07 ile Antalya oldu.

ÇANAKKALE İKİNCİ OLDU

Antalya’yı yüzde 98.88 ile Çanakkale ve yüzde 98.81 ile Denizli takip etti. Okur-yazar oranının en düşük olduğu il ise yüzde 93.02 ile Mardin olurken, Mardin’i yüzde 93.42 ile Şanlıurfa ve yüzde 93.68 ile Siirt izledi. Türkiye genelinde 6 yaş ve üzeri nüfus içinde okuma yazma bilenlerin oranı yüzde 97.42 olarak gerçekleşti.

KADINLAR YÜZDE 95.5, ERKEKLER YÜZDE 99.2

Türkiye genelinde okuma yazma bilenler cinsiyete göre incelendiğinde 6 yaş ve üzeri nüfus içinde yer alan kadınların okuma oranı yüzde 95.54'ken, erkekler için bu oran yüzde 99.29 olarak gerçekleşti.