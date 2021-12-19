Antalya'yı fırtına ve sağanak vurdu! Kamyon devrildi, su bastı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sağanak nedeniyle ilçe merkezi ve mahallelerde birçok ev ve iş yerini su bastı.

Manavgat'ta dün geceden bu yana devam eden yağmur, bugün sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı.

İlçe merkezinde, yağmur suyu giderlerinin yetersiz kalması ve sokaklarda su birikintilerinin oluşmasının ardından Bahçelievler, Emek, Şelale, Sarılar, Hatıplar mahallelerinde birçok ev ve iş yerinin zemin katlarını su bastı.

Vatandaşların ihbarı üzerine su baskınlarına Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri tarafından müdahale edildi.

ŞİDDETLİ RÜZGAR KAMYONU DEVİRDİ

Antalya’nın Manavgat ilçesinde ev eşyalarını kamyonete yükleyip Alanya’ya doğru yola çıkmaya hazırlanan Adem Levent’in şiddetli rüzgar ve yağıştan dolayı kenara çektiği kamyonu rüzgarın etkisi ile devrildi. Neye uğradığını şaşıran nakliyeci Levent, “Dörtlüleri yakıp beklerken bir anda rüzgarla birlikte neye uğradığımı şaşırdım. Kamyon yolun ortasına devrildi. Yolun kenarındaki vatandaşlar hortum çıktığını söyledi” dedi.

Manavgat’tan ev eşyası yükleyip Alanya’ya doğru yola çıkmaya hazırlanan nakliyeci Adem Levent, şiddetli rüzgar ve yağış nedeni ile 38 ZF 443 plakalı kamyonunu Çenger Mahallesi sınırlarında yolun sağına çekti. Şiddetini arttıran rüzgar, ev eşyası dolu kamyonun devrilmesine neden oldu. Nakliyeci Adem Levent, olay karşısında şaşırırken çevredeki gördü tanıkları hortum çıktığını iddia etti.

"HORTUM ÇIKTIĞINI SÖYLEDİLER"

Yaşadığı panik anlarını anlatan Adem Levent, “Şiddetli rüzgar ve yağmur sebebiyle yolun sağına çektim. Dörtlüleri yakıp beklerken bir anda rüzgarla birlikte neye uğradığımı şaşırdım. Kamyon yolun ortasına devrildi. Yolun kenarındaki vatandaşlar hortum çıktığını söyledi” diye konuştu.

ALANYA'DA HORTUM KORKUTTU

Antalya’nın Alanya ilçesinde denizde çıkan hortum, vatandaşları tedirgin etti. Kıyıya yakın mesafede çıkan hortum, birkaç dakika sonra gözlerden kayboldu.

Bugün öğlen saatlerinde İncekum Mahallesi açıklarında denize doğru uzanan büyük bir hortum çıktı. Kıyıya çok yakın mesafede bulunan hortum, aşırı rüzgar ve yağmurla birlikte etkisini birkaç dakika sürdürebildi. Hortum, bir süre sonra kıyıya ulaşamadan kayboldu. Muhteşem doğa olayı vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

TIR'LARIN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Antalya Akseki-Seydişehir yolunda etkili olan kar yağışı, trafikte aksamalara neden oldu. Alacabel bölgesinde 1 metreyi aşan kar kalınlığı nedeni ile emniyet ekipleri bölgeden uzun araçların geçişini durdurdu. TIR'lar Akseki Bölge Trafik Müdürlüğü ve dinlenme tesisleri önünde bekletilirken ilçenen yüksek kesimlerinde olan mahallerinin ise yolları ulaşıma kapandı. Kar nedeni ile ulaşıma kapanan yollarda çalışmalar devam ediyor.

Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir Karayolu bin 825 metre rakımlı Alacabel bölgesinde kar kalıntılı 1 metreyi aştı. Akseki Bölge trafik ekipleri tarafından kar yağışı nedeni ile bölgede uzun araçların geçişine izin verilmiyor. Uzun araçlar, ekipler tarafından dinlenme tesislerine doğru yönlendiriliyor.

Akseki Merkez’de ise kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Akseki’nin yüksek kesimlerinde ise birçok mahallede kar yağışı nedeni ile yollar ulaşıma kapandı. Kapanan yolları, açma çalışmaları ise belediye ekipleri tarafından sürüyor.