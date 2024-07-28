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        Haberler Spor Transfer Antalyaspor Braian Samudio'yu kadrosuna kattı - Futbol Haberleri

        Antalyaspor Braian Samudio'yu kadrosuna kattı

        Transfer çalışmalarını sürdüren Antalyaspor, bir dönem Çaykur Rizespor forması da giyen Paraguaylı golcü Braian Samudio'yu renklerine bağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 14:38 Güncelleme: 28.07.2024 - 14:38
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        Antalyaspor'a Paraguaylı golcü
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Paraguaylı forvet Braian Jose Samudio Segovia'yı iki yıllığına renklerine bağladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Samudio, yeni ailesiyle mutlu olduğunu belirtti.

        Türkiye'ye dönmeyi çok istediğini ifade eden Samudio, "Şimdi futbolumu tekrar gösterebilmek için büyük bir fırsatım var." dedi.

        Teknik Direktör Alex de Souza'nın olağanüstü bir oyuncu, harika bir insan ve teknik direktör olduğunu vurgulayan Samudio, kendisinden çok şey öğreneceğine inandığını kaydetti.

        Açıklamada Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’ndeki imza töreninde kulüp yönetim kurulu üyeleri Cesur Burak Akar ve Recep Bayraktar'ın da yer aldığı bildirildi.

        28 yaşındaki futbolcu 2017-2021 yılları arasında Çaykur Rizespor'da forma giymişti.

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