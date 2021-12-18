"FORSA" KLİPLENDİ

Mor ve ötesi'nin yeni şarkısı "Forsa" çok özel bir video klibe kavuştu. İçerdiği modern dans kurgusu ve kıpkırmızı atmosferiyle bildiğimiz müzik videolarından çok farklı bir yerde duran klip için grup ve dansçılar iki gün boyunca setteydi.

Yönetmen koltuğunda Aslı Çelikel'in oturduğu klibin her aşamasında farklı kulvarlardan başarılı kadın sanatçıların imzası var. Koreografiyi Aslı Öztürk'e, styling'i ise Zeynep Soylu'ya teslim eden gruba eşlik eden kadın dansçıların oluşturduğu dünya, "bıçkın" rolündeki Ekin Ançel'in hipnotize olarak suya doğru çekilmesiyle gerçeküstü bir hal alıyor.