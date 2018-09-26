AÖF kayıt yenileme işlemleri başladı! 2018 - 2019 Açıköğretim AÖF kayıt yenilme nasıl yapılır?

Açıköğretim (AÖF) kayıt yenileme işlemleri anadolu.edu.tr adresi üzerinden başladı. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi öğrenciler 5 Ekim'e kadar kayıt yenileme işlemini yapabilecek. Anadolu Üniversitesi öğrencileri AÖF kayıt yenileme işlemlerini nasıl yapacak? Hangi bankaya ne kadar para yatırılacak? İşte detaylar...