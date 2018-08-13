Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nde okuyan ve yeni kayıt yaptıracak olan öğrenciler yeni dönem için hazırlıklarını sürdürüyor. 2018-2019 döneminin yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihlerinin ne zaman olacağı ise öğrenciler tarafından merak ediliyor. İşte AÖF kayıt yenileme ve yeni kayıt tarihleri...

AÖF YENİ KAYIT VE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN? 2018-2019

Anadolu Üniversitesi'nin 2018-2019 akademik takviminde yer alan bilgiye göre, kayıt tarihleri şu şekilde:

ÖSYS YENİ KAYIT

Başvuru ve kayıt tarihi: 03 - 10 Eylül 2018

Mazeretli kayıt tarihi: 10 Eylül 2018

İKİNCİ ÜNİVERSİTE

Başvuru ve kayıt tarihi: 11 - 21 Eylül 2018

Mazeretli kayıt tarihi: 21 Eylül 2018

YATAY GEÇİŞ

Başvuru ve kayıt tarihi: 19 - 21 Eylül 2018

Mazeretli kayıt tarihi: 21 Eylül 2018

YENİ KAYIT

EK YERLEŞTİRME - DİKEY GEÇİŞ

Başvuru ve kayıt tarihi: 24 - 28 Eylül 2018

Mazeretli kayıt tarihi: 28 Eylül 2018

YATAY GEÇİŞ DERS EKLEME

Başvuru ve kayıt tarihi: 04 - 05 Ekim 2018

Mazeretli kayıt tarihi: 05 Ekim 2018



KAYIT YENİLEME EKLE/SİL

AÇIKÖĞRETİM / İKTİSAT / İŞLETME



Başvuru ve kayıt tarihi: 24 Eylül -05 Ekim 2018

Mazeretli kayıt tarihi: 05 Ekim 2018

AÖF SINAV TARİHLERİ

Güz Dönemi Ara Sınavı 24 - 25 Kasım 2018

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 12 - 13 Ocak 2019

Bahar Dönemi Ara Sınavı 13 - 14 Nisan 2019

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 25 - 26 Mayıs 2019

2018-2019 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı 20 Temmuz 2019

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