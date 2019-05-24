AÖF sınav giriş belgesi yarın ilk oturumu yapılacak final sınavında öğrencilerin yanında bulundurmaları gerekli belgeler arasında yer alıyor. Bu yüzden öğrenciler AÖF sınav giriş belgesinin nasıl alındığını araştırıyor. Peki AÖF bahar dönemi final sınavı saat kaçta başlayacak? İşte 2019 AÖF final sınavına dair detaylar...

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ 2019! BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVI

AÖF bahar dönemi final sınavında öğrencilerin yanında bulundurmaları zorunlu olan AÖF sınav giriş belgesi, öğrenci otomasyon sistemi üzerinden alınabiliniyor. Öğrenciler sınava girerken yanlarında kimlik belgelerini de bulundurmak zorundalar.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Yayınlanan akademik takvime göre, AÖF bahar dönemi final sınavı 25 - 26 Mayıs 2019 tarihlerinde öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilecek. Sınavlardan ilk oturum saat 9.30'da ikinci oturum ise 14.00'de yapılacak.

AÖF 3 DERS SINAVI NE ZAMAN?

Bu sene AÖF üç ders sınavı 27 Temmuz 2019'da yapılacak.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ’NDEN AÇIKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YAZ OKULU MÜJDESİ

Anadolu Üniversitesi, bir ilke daha imza atıyor. Anadolu Üniversitesi, 2018-2019 öğretim yılı yaz döneminde Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi öğrencileri için yaz okulu açıyor. Yaz okulu, öğrencilerimize öğrenimlerini belirlenen süreden önce tamamlama fırsatı vereceği gibi, bütünleme sınavı taleplerinin de karşılanması anlamına geliyor.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı “göreve başladığımız günden bu yana Açıköğretim sistemine kayıtlı öğrencilerimizden gelen çeşitli taleplerle karşılaşıyoruz. Biz de öğrencilerimizin haklı taleplerini karşılamak, açık ve uzaktan eğitimde Türkiye’nin lider üniversitesi olarak yenilikçi, sürdürülebilir çözümler üretmek çalışıyoruz” dedi. Rektör Çomaklı sözlerini şöyle sürdürdü: “Yaz okulu da bu yenilikçi anlayışımızın bir ürünü. Örgün eğitimde zaten kullandığımız ve nitelikli sonuçlar aldığımız yaz okulu uygulamasını, Açıköğretim sistemine uyarlıyoruz. Bu yolla bütünleme taleplerine cevap verdiğimiz gibi başarılı öğrencilerimize de okullarını erken bitirme fırsatı ya da iş yoğunluğu olan öğrencilerimize yaz okulundan ders alarak dönem içindeki programlarını hafifletme fırsatı sağlıyoruz. Biz öğrencilerimizin lehine olacak, onların başarısını yükseltecek, verdiğimiz eğitimin kalitesini arttıracak çalışmalar yapmayı sürdüreceğiz. Yaz okulu uygulamasının öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Yaz okuluna, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kayıtlı tüm öğrenciler başvurabilecek. Yaz okulu uygulaması mezuniyet aşamasına gelmiş fakat eksik derslerinden dolayı mezun olamayan öğrencilere; bir öğretim döneminde 45 kredilik ders alıp tek dersi kalan öğrencilere; dönemlik ders seçme koşullarından dolayı geçmiş öğretim yıllarında bazı dersleri alıp başarısız olan ancak mevcut öğretim yılında başarısız olduğu dersi alamayan öğrencilere mezuniyet açısından avantaj sağlayacak. Yaz okulu ayrıca bahar dönemi sonunda yapılan 3 Ders Sınavı Usul ve Esaslar gereğince sınava katılamayan öğrenciler için de bir şans olacak.

Anadolu Üniversitesi Akademik Takvimine göre yaz okulu kayıtları 24 Haziran Pazartesi günü başlayıp, 28 Haziran Cuma günü bitecek. Öğrenciler yaz okulunda en fazla 5 ders seçebilecek.11 hafta sürecek eğitimin ardından 14-15 Eylül tarihlerinde final sınavları yapılacak.

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde açılacak yaz okulu dersleri, ilgili birim kurulunun kararı ve Anadolu Üniversitesi Senatonun onayıyla belirlenecek. Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav ile yapılacak ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100 olacak.