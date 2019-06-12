AÖF sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 25-26 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen AÖF final sınavı öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

AÖF sınav sonuçları sınavın ardından 10-15 gün içerisinde açıklanıyordu. Bu yıl AÖF sınavının ardından Ramazan Bayramı tatili girmesi ile süreç uzamış olabilir. AÖF sınav kağıtlarının sisteme bu hafta içerisinde yüklenmesi bekleniyor.

AÖF YAZ OKULU HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

Bu yıl ilk kez gerçekleşecek olan yaz okulunun hangi illerde yapılacağı, belirlendikten sonra sitenin duyurular kısmından yayımlanacak.

AÖF 3 DERS SINAVI NE ZAMAN?

Üç ders sınavı, 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 14:00’da, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa’da gerçekleştirilecektir.

Türkiye’de üç ders sınavının yapılacağı Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa büroları 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü 10:00 – 16:00 saatleri arasında açık olacaktır.