AÖF sınav sonuçları açıklandı! 2025 Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı sonuçları sorgulama ekranı
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi dönem sonu sınavları 18-19 Ocak 2025 tarihlerinde uygulandı. Üç oturumda gerçekleştirilen sınavların ardından öğrenciler AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı ile netlerini hesaplamaya başladı. Gözler ise sonuçlar için gelecek resmi açıklamadaydı. Bu kapsamda ''AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' sorularına yanıt aranırken beklenen açıklama geldi. Yapılan değerlendirme sonrası AÖF sınav sonuçları açıklandı. İşte 2025 AÖF final sınavı sonuçları sorgulama ekranı…
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavları, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilmişti. Toplam üç oturumda düzenlenen dönem sonu sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrilmişti. Merakla beklenen AÖF sınav sonuçları son dakika açıklandı duyurusu geldi. Başarı notu, dönem içi notları ile dönem sonu sınav notunun katkılarıyla hesaplanıyor. Final sınav puanının başarı notuna katkısı ise yüzde 70’tir. Peki, AÖF final sınavı sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, 2025 AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı…
2024-2025 AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2024-2025 öğretim yılı güz dönemi final sınavları 18-19 Ocak tarihlerinde düzenlendi.
Merakla beklenen AÖF sınav sonuçları açıklandı.
AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi (Açıköğretim, İşletme ve İktisat Fakülteleri) Resmi X hesabı üzerinden yapılan açıklamada ''2024-2025 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınav sonuçlarınıza http://aof.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.'' ifadelerine yer verildi.
AÖF GEÇME NOTU KAÇ?
Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir. Vize ve final ortalaması 35'in altında olan adaylar FF harf notu ile başarısız olur.
Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.
İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan derslerde ise ara sınav notunun %40'ı, dönem sonu sınav notunun %60'ı alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.
Ödev uygulaması olan derslerde yapılan sınavlar sonucunda alınan notların "Başarı Notu"na katkısı; ara sınav notunun %30'u, ödev notunun %20'si, dönem sonu sınav notunun %50'sidir. Yaz okulu sınavı sonucunda alınan notun "Başarı Notu"na katkısı %100'dür.
AÖF HARF NOTLARI VE ANLAMLARI
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti (Şartlı)
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti (Şartlı)
35 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti (Şartlı)
0 – 34 notları arasında FF harf notu 0,00 Kaldı
AÖF MEZUNİYET ŞARTLARI
Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir.
Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.