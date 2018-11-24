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AÖF sınavı saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek? 2018 Açıköğretim AÖF sınav giriş belgesi sorgulama

AÖF sınavına sayılı saatler kala adaylar tarafından sınavın kaçta başlayacağı araştırılıyor. Sınav giriş belgelerinde belirtilen sınav giriş yerlerine göre adaylar sınava girecek. Peki, AÖF sınavı saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek? İşte, haberin detayları...

24.11.2018 - 11:09 | Güncelleme:

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi vize sınavlarının başlamasına kısa bir süre kaldı. Sınavlar iki gün sürecek. 24 - 25 Kasım tarihinde sabah ve öğle oturumları halinde yapılacak. Adaylar, sınav öncesi AÖF sınav giriş belgesi ve AÖF sınav yerleri sorgulama sayfasını merakla araştırıyor. Peki, AÖF sınavı saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek? İşte, haberin detayları...

AÖF SINAV YERLERİ VE SINAV GİRİŞ BELGESİ UYARILARI

AÖF sınav giriş belgesi sorgulama sayfası sınava saatler kala öğrenciler tarafından araştırılıyor. Adaylar sınava girmeden önce giriş belgelerinin yanlarına mutlaka almaları gerekiyor. Giriş belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacak. Öte yandan sınav yerleri de en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Hemen belirtelim ki AÖF sınav yerleri AÖF sınav giriş belgesinde yer alıyor. Bu nedenle sınav giriş belgesine ulaşmak isteyen öğrenciler aynı zamanda AÖF sınav belgesi sorgulama sayfasını da araştırıyor. İşte AÖF sınav giriş belgesi sorgulama sayfası...

AÖF SINAVI SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde güz döneminde güz dönemi ara sınavı ve dönem sonu sınavı, bahar döneminde bahar dönemi ara sınavı ve dönem sonu sınavı olmak üzere ilgili öğretim dönemlerinde yeni kayıt yaptıran ve kaydını yenileten öğrencilere dört sınav yapılmakta olup öğrenciler Cumartesi-Pazar günleri sabah ve öğleden sonra dört oturumda sınavlara katılmaktadırlar.

Sınavlar Türkiye'de sabah saat 9.30’da, öğlenden sonra saat 14.00’da, K.K.T.C. Lefkoşa’da ise sabah saat 08.30'da, öğlenden sonra ise saat 13.00'da yapılmaktadır.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ

AÖF sınavı saat 09.30 ve 14.00da başlayacak. AÖF sınav giriş belgesi 24 - 25 Kasım tarihindeki sınavları öncesi Anadolu Üniversitesi'nin "https://login.anadolu.edu.tr/login.aspx" sayfası üzerinden alınabiliyor. Öğrenciler otomasyon sayfasına TC kimlik numaraları veya e-postaları ve şifreleri ile giriş yapabiliyorlar.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

AÖF SINAVI İÇİN İSTENEN BELGELER

AÖF sınavı için istenen belgeler şöyle:

- Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi
- Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi
- Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı (Kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart, yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.)

 

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