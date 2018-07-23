2018 AÖF 3 ders sınavı tamamlandı. En fazla 3 dersten başarısız olan öğrenciler, mezun olabilmek için 21 Temmuz'da saat 15.00'de sınava girdi. 17 ilde ve KKTC/Lefkoşa'da yapılan AÖF 3 ders sınavına katılan adaylar sonuçlar için heyecanlı bekleyişini sürdürürken bir yandan da sınav soru ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Peki, AÖF 3 ders sınavı soru ve cevapları yayınlandı mı? AÖF 3 ders sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2018 AÖF 3 ders sınavı hakkında tüm detaylar...
AÖF 3 DERS SINAVI SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?
2017 yılında yapılan AÖF 3 ders sınavının soru ve cevapları, 2 gün sonra 24 Temmuz'da yayınlanmıştı. Bu sene yapılan 3 ders sınavı soru ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağı konusunda tarih belli olmasada, bir önceki sınavlara bakacak olursak bu seneki sınav soru ve cevaplarının bugün içerisinde yayınlanması bekleniyor.
AÖF 3 DERS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF 3 ders sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda AÖF'ün resmi internet sitesinde tarih belirtilmedi. Ancak AÖF'ün daha önceki sınavlarda yaptığı duyuruya göre, AÖF sınav sonuçları, sınavdan sonra yaklaşık 15 gün içerisinde açıklanıyor. AÖF sınav sonuçları açıklandığı an haberimizin içeriğinde yer alacak
ÜÇ DERS SINAVI NEDİR? KİMLER GİREBİLİR?
Kayıtlı oldukları bölümlerde/programlarda tüm dersleri almış ve en fazla üç dersten başarısız olduğu için mezun olamayan öğrenciler "Üç Ders Sınavı"na girebilir.
Öğrencinin, güz ve bahar dönemlerinde toplamda en fazla üç başarısız dersi varsa ve bu derslere ilgili öğretim yılı dönemlerinde kayıt yaptırmışsa “Üç Ders Sınavı”na girebilir.
Lisans öğrenimini sürdürürken önlisans mezunu olmak isteyen ancak ilk 4 yarıyıldan başarısız dersi bulunan öğrenci, "Üç Ders Sınavı"na giremez.
(DZ) ve/veya (YZ) harf notu alan öğrenci, "Üç Ders Sınavı"na giremez.
Staj uygulamasına tabi olan öğrenci, yukarıda belirtilen koşulları sağlaması durumunda "Üç Ders Sınavı"na girebilir.
Uygulamalı dersler (laboratuvar, pratik çalışma ve benzeri uygulamalı dersler) için "Üç Ders Sınavı" hakkı tanınmaz.
"Üç Ders Sınavı" notu, dönem sonu sınavı notu yerine geçer. Başarı notu, sınav uygulanan her bir ders için dönem içi notları ile "Üç Ders Sınavı" notunun yüzdelik oranları dikkate alınarak belirlenir .
Öğrencinin başarı notları; "Üç Ders Sınav" sonucu esas alınarak hesaplanır. Öğrencinin harf notları; "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları"na göre, ilgili dönemin dönem sonu sınavı harf notu aralıkları kullanılarak belirlenir.
Her ne sebeple olursa olsun "Üç Ders Sınavı"na katılmayan veya katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılmaz.
Türkiye Programları ve Yurt Dışı Programları için "Üç Ders Sınavı"; Fakülte Yönetim Kurulu Kararıyla belirlenen tarihte ve sınav merkezlerinde gerçekleştirilir.
Türkiye Programlarına kayıtlı bulunan ve halen cezaevinde/tutukevinde olup "Üç Ders Sınavı"na girme hakkı olan öğrencinin sınavı, bulunduğu ildeki cezaevinde/tutukevinde yapılır.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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