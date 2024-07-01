Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam AÖF yaz okulu başvuru kayıt ekranı 2024: AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman, nasıl yapılır, son gün ne zaman?

        AÖF yaz okulu kayıt ekranı 2024: AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman, nasıl yapılır, son gün ne zaman?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İşletme ve İktisat Fakülteleri için yaz okulu kayıtları başladı. Üniversiteyi dışardan bitiren adaylar ders seçimi ve kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirdikten sonra yaz okulu başvuru kayıtlarını yapabilecek. Henüz kayıt yenileme işlemini tamamlamış olan öğrenciler aof.anadolu.edu.tr adresinde işlemlerini tamamlamaya çalışıyor. İşte AÖF yaz okulu tarihi, şartları ve ücreti hakkında bilgiler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2024 - 16:35 Güncelleme: 01.07.2024 - 16:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        AÖF yaz okulu başvuru kayıt ekranı açıldı. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler yaz okuluna kayıt yaptıramayacaklardır. Açık üniversite okuyan. Binlerce öğrenci AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman, nasıl yapılır, son gün ne zaman sorusuna yanıt arıyor. İşte AÖF yaz okulu başvuru işlemleri

        2

        AÖF YAZ OKULU BAŞVURU NE ZAMAN?

        AÖF yaz okulu başvuru ekranı bugün açıldı. Yaz okulu başvurusu 1 Temmuz Pazartesi ve 5 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak.

        AÖF YAZ OKULU KAYDI İÇİN TIKLAYINIZ

        AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

        Açıköğretim akademik takvimine göre Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2023-2024 Öğretim Yılı Yaz Okulu Sınavı 17 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak.

        3

        AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NASIL YAPILIR?

        Yaz okulu kayıt işlemi, Ders Seçimi ve Kayıt Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir. Kayıt işlemleri;

        Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler yaz okuluna kayıt yaptıramayacaklardır.

        Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir.

        Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu, Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısından yapılacaktır.

        Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2023-2024 Öğretim Yılı Yaz Okulu ücretini yukarıda belirtilen tarihler arasında Ziraat Bankası aracılığıyla gerçekleştirebilir.

        Yaz okulu kayıt tarihinin son günü olan 05 Temmuz 2024 tarihinde saat 22:30’a kadar ödeme yapılabilecektir.

        4

        YAZ OKULU SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

        Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir. Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersl

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ramazan Hoca cinayetinde itiraf geldi!
        Ramazan Hoca cinayetinde itiraf geldi!
        Sinan Ateş cinayeti sanıkları hakim karşısında
        Sinan Ateş cinayeti sanıkları hakim karşısında
        Televizyonda sporun yeni markası HTSPOR olacak
        Televizyonda sporun yeni markası HTSPOR olacak
        Çeyrek final aşkına!
        Çeyrek final aşkına!
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Habertürk'te
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Habertürk'te
        Michy Batshuayi, İstanbul'da!
        Michy Batshuayi, İstanbul'da!
        Aşk tazelediler
        Aşk tazelediler
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        Suda güvenli yüzmek için 7 yöntem!
        Suda güvenli yüzmek için 7 yöntem!
        İnsanların zihnini okumak için 6 taktik!
        İnsanların zihnini okumak için 6 taktik!
        Tarihi dönüşe kurban gitti
        Tarihi dönüşe kurban gitti
        Ek vergiye 'beş kala' Türkiye'ye geldi
        Ek vergiye 'beş kala' Türkiye'ye geldi
        Paris'te aşırı sağ protestosu!
        Paris'te aşırı sağ protestosu!
        14 milyon kişinin maaş zammı belirsiz
        14 milyon kişinin maaş zammı belirsiz
        "Eczane" isimli alışveriş siteleri ve sahte ürünlere karşı uyarı!
        "Eczane" isimli alışveriş siteleri ve sahte ürünlere karşı uyarı!