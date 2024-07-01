AÖF yaz okulu kayıt ekranı 2024: AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman, nasıl yapılır, son gün ne zaman?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İşletme ve İktisat Fakülteleri için yaz okulu kayıtları başladı. Üniversiteyi dışardan bitiren adaylar ders seçimi ve kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirdikten sonra yaz okulu başvuru kayıtlarını yapabilecek. Henüz kayıt yenileme işlemini tamamlamış olan öğrenciler aof.anadolu.edu.tr adresinde işlemlerini tamamlamaya çalışıyor. İşte AÖF yaz okulu tarihi, şartları ve ücreti hakkında bilgiler…
AÖF yaz okulu başvuru kayıt ekranı açıldı. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler yaz okuluna kayıt yaptıramayacaklardır. Açık üniversite okuyan. Binlerce öğrenci AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman, nasıl yapılır, son gün ne zaman sorusuna yanıt arıyor. İşte AÖF yaz okulu başvuru işlemleri
AÖF YAZ OKULU BAŞVURU NE ZAMAN?
AÖF yaz okulu başvuru ekranı bugün açıldı. Yaz okulu başvurusu 1 Temmuz Pazartesi ve 5 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak.
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AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?
Açıköğretim akademik takvimine göre Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2023-2024 Öğretim Yılı Yaz Okulu Sınavı 17 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak.
AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NASIL YAPILIR?
Yaz okulu kayıt işlemi, Ders Seçimi ve Kayıt Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir. Kayıt işlemleri;
Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler yaz okuluna kayıt yaptıramayacaklardır.
Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir.
Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu, Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısından yapılacaktır.
Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2023-2024 Öğretim Yılı Yaz Okulu ücretini yukarıda belirtilen tarihler arasında Ziraat Bankası aracılığıyla gerçekleştirebilir.
Yaz okulu kayıt tarihinin son günü olan 05 Temmuz 2024 tarihinde saat 22:30’a kadar ödeme yapılabilecektir.
YAZ OKULU SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?
Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir. Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersl