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HaberlerGündem

AÖL 1. dönem sınavı ne zaman? MEB 2019 AÖL iş takvimi

AÖL kayıtlarının tamamlanmasının ardından, öğrenciler yavaş yavaş sınav hazırlıklarına başlıyor. AÖL 1. dönem sınavları 2019 yılının sonlarında yapılacak. İşte AÖL sınavı için iş takvimi...

AÖL

AÖL sınavı ne zaman? sorusu AÖL öğrencileri tarafından soruluyor. Dün ücretlerin de yatırılmasının tamamlanmasının ardından AÖL kayıt ve kayıt yenileme işlemleri tamamlandı. Öğrenciler derslere ağırlık vererek, 1. dönem sınavlarına hazırlanmaya başladı. AÖl sınavına dair detaylar haberimizde.

AÖL 1. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?

AÖL takviminde yer alan bilgilere göre, 1. dönem sınava giriş yerleri 4 Aralık 2019 tarihinde internetten yayınlanacak. 1. dönem sonu sınav tarihleri ise 7 - 8 Aralık 2019 olarak belirlendi.

SINAVLARDA YANLIŞ CEVAPLAR DOĞRU CEVAPLARI ETKİLER Mİ?

Hayır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez. Diğer bir ifade ile yanlış cevaplar doğru cevapları götürmez.

SINAV SORU/SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Adayların; sınav sorularına itirazlarını, sınav sorularının ilanından sonra 5 (beş) takvim günü, sonuçların ilanından sonra 10 (on) takvim günü içinde yapmaları gerekmektedir

İtirazlar için öncelikle, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin,

1 - T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara-Beşevler veya

2 - Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Ankara-Merkez veya

3 - Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ankara-Küçükesat

Şubelerinden herhangi birine "Kurumsal Tahsilât Programı" aracılığı ile 20 (Yirmi) TL itiraz ücreti yatırılacaktır. Ekte verilen dilekçenin doldurularak, banka dekontu ile birlikte aşağıda yazılı adrese gönderilmesi gerekmektedir.

Sonuca İtiraz Dilekçe Örneği için tıklayınız

Soruya İtiraz Dilekçe Örneği için tıklayınız

Banka dekontu, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler, faksla yapılan veya süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmamaktadır.

Dilekçe ve dekontun gönderileceği adres:

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME ve SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Konya Yolu Üzeri (Gazi Hastanesi Karşısı)
06500 Teknikokullar / ANKARA

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