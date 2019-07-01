Açık Öğretim Lisesi (AÖL),2018-2019 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağı belli oldu. Milyonlarca öğrencinin gireceği sınav hakkında araştırmalar devam ediyor. İnternet'te en çok arananlar arasında yer alan AÖL 3.dönem sınav yerleri ve sınav tarihi sizlerle...

AÖL SINAVI NE ZAMAN?

AÖL sınav tarihi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Yapılan açıklamaya göre sınav 6 Temmuz Cumartesi ve 7 Temmuz Pazar günü yapılacak.

AÖL SINAVI SAAT KAÇTA?

Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takvimine göre hafta sonu Cumartesi ve Pazar iki gün, dört oturumda yapılacak. Buna göre ilk oturum saat sabah 09:30'da, ikinci oturum öğleden sonra 14:00'te yapılacak. Öğrenciler oturum başı 2.5 saat soru çözme imkanı verilecek. Geçtiğimiz sınavlarda olduğu gibi AÖL 3. dönem sınavında her soru 4 şıktan oluşmaktadır ve bu sınavlarda 4 yanlış bir doğruyu götürmeyecek. Şuan için bu uygulama açıktan üniversite eğitimi görenler içindir.

AÖL 3. DÖNEM SINAV YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı takvime göre, AÖL 3. dönem sınav giriş yerleri 3 Temmuz 2019 tarihinde yayınlanacak. Sınav giriş belgesi, MEB’in AÖL internet adresi üzerinden erişime açılacak. Bu adresten alınacak Sınav Giriş Belgesine ait bilgisayar çıktısı ile sınava girilmelidir.

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARINA KİMLER GİREBİLİR?

6-7 Temmuz 2019 tarihlerinde yapılacak olan III. Dönem sınavlarına Açık Öğretim Lisesine kayıtlı, sınavın yapıldığı ilk gün itibariyle on yedi yaşını doldurmuş, on sekiz yaşından gün almış öğrencilerimizden (5 Temmuz 2002 ve daha önce doğumlu) öğrencilik durumu “silik”, “donuk” veya “aktif” olanlar III. Dönem kayıt yenileme işlemini yaptırmaları halinde katılacaktır.

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL 3. dönem sınav sonuçları ise 1 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.Açık lise sınav sonuçlarını; sonuçların açıklanmasının ardından AÖL bağlantı adresinden öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmemektedir.

KAYIT YENİLEME NE ZAMAN YAPILACAK?

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem kayıt yenileme işlemleri 21/08/2019 - 27/09/2019 tarihleri arasında yapılacak.

I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması: 21 Ağustos 2019

I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması: 18 Ekim 2019

I. dönem sınava giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması :04 Aralık 2019