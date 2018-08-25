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AÖL - AÖF kayıt yenileme tarihleri
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AÖL - AÖF kayıt yenileme tarihleri ne zaman? AÖF - AÖL yeni kayıt tarihleri ne zaman?

AÖF ve AÖL öğrencileri yeni kayıt tarihlerini merak ederken AÖF ve AÖL'e yeni kayıt yaptırmak isteyenlerde yeni kayıt tarihlerini merak ediyorlar. Anadolu Üniversitesi ve Açık Öğretim Lisesi tarafından açıklama geldi mi? İşte AÖF - AÖL kayıt tarihleri...

25.08.2018 - 14:30 | Güncelleme:

AÖF kayıt yenileme ve yeni kayıt tarihi belli oldu. Anadolu Üniversitesi akademik takviminde tarihleri açıkladı. Ayrıca uyarı da bulundu. "ÖSYS Yeni Kayıt ve Ek Yerleştirme İnternet Başvuru ve Kayıt tarihleri, ÖSYS yerleştirme sonuçlarının açıklandığı tarihe bağlı olarak değişebilir." denildi. İşte AÖF kayıt tarihleri...

AÖF GÜZ DÖNEMİ KAYIT TARİHLERİ

Kayıt Türü İnternet Başvuru ve Kayıt Tarihi** Mazeretli Kayıt Tarihi Süre
YENİ KAYIT - ÖSYS Yeni Kayıt 03 Eylül 2018 Pazartesi
10 Eylül 2018 Pazartesi		 10 Eylül 2018 Pazartesi 7 Gün
- İkinci Üniversite 11 Eylül 2018 Salı
21 Eylül 2018 Cuma		 21 Eylül 2018 Cuma 10 Gün
- Yatay Geçiş 19 Eylül 2018 Çarşamba
21 Eylül 2018 Cuma		 21 Eylül 2018 Cuma 3 Gün

- Ek Yerleştirme
- Dikey Geçiş

 24 Eylül 2018 Pazartesi
28 Eylül 2018 Cuma		 28 Eylül 2018 Cuma 5 Gün

- Af Kayıt (7143 Sayılı Kanun)

-Sağlık Lisans Tamamlama

 24 Eylül 2018 Pazartesi
28 Eylül 2018 Cuma		 28 Eylül 2018 Cuma 5 Gün
- Yatay Geçiş Ders Ekleme*** 04 Ekim 2018 Perşembe
05 Ekim 2018 Cuma		 05 Ekim 2018 Cuma 2 Gün
KAYIT YENİLEME
EKLE/SİL		 - Açıköğretim
- İktisat
- İşletme		 24 Eylül 2018 Pazartesi
05 Ekim 2018 Cuma		 05 Ekim 2018 Cuma 12 Gün


+ En az lise veya dengi okul mezunu olacak/olan adaylar için Yeni Kayıt
+ Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesinin önlisans programlarından mezun olacak/olan adaylar için Dikey Geçiş
+ Örgün öğretimde öğrenci olup açıköğretim sistemiyle öğrenimine devam etmek isteyen öğrenciler için Yatay Geçiş
+ Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile halen öğrenim gören öğrenciler* için İkinci Üniversite

*Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinden mezun olanlar başvuru yapabilirler ancak halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar.

AÖL KAYIT TARİHLERİ 2018-2019

 
S.No
YAPILACAK İŞ ve İŞLEMLER
  
I. dönem yeni kayıt işlemleri.
20 Ağustos- 5 Ekim 2018
Kaydı alınan öğrencilerin veri girişlerinin sisteme son giriş tarihi.
15 Ekim 2018
I. dönem kayıt yenileme işlemleri.
3 Eylül – 5 Ekim 2018
Veri girişi yapılan öğrencilerin veri girişlerinin, sistem üzerinden AÖL tarafından kontrolünün yapılarak gerekli düzelmelerin Yaptırılması/yapılması.
20 Ekim 2018
I. dönem sınava giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması.
01 Aralık 2018
I. DÖNEM SONU SINAVLARI
08-09 Aralık 2018
I. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması.
5 Ocak 2018
II. dönem yeni kayıt işlemleri.
7 Ocak- 25 Ocak 2019
Kaydı alınan öğrencilerin veri girişlerinin sisteme son giriş tarihi.
8 Şubat 2019
II. dönem kayıt yenileme işlemleri.
15 Ocak – 30 Ocak 2019
İrtibat bürolarınca yeni kayıtları alınarak veri girişi yapılan öğrencilerin veri girişlerinin, sistem üzerinden AÖL tarafından kontrolünün yapılarak gerekli düzelmelerin yaptırılması/yapılması.
8 Şubat 2019
II. dönem sınav giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması.
15 Şubat 2019
II. DÖNEM SONU SINAVLARI
30 – 31 Mart 2019
II. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması.
21 Nisan 2019
III. dönem kayıt yenileme işlemleri.
06 – 17 Mayıs 2019
III. dönem sınav giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması.
24 Haziran 2019
* III. DÖNEM SONU SINAVLARI
6-7 Temmuz 2019
III. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması.
30 Temmuz 2019

 

AÖL KAYITLARI NASIL YAPILIYOR?

Yeni Kayıt tarihleri, Açık Öğretim Lisesi resmi web sitesinde yayınlanan iş takviminde belirtilen tarihler arasında başvuru şartlarını taşıyan vatandaşlarımız, Açık Öğretim Lisesine Yeni Kayıt yaptırabilirler. Açık Öğretim Lisesi Yeni Kayıt işlemleri tüm Halk Eğitimi ve Mesleki Eğitim Merkezlerince yapılmaktadır. Yeni kayıt için aşağıda sıralanan evrakları tamamlayanlar ilan edilen Yeni Kayıt tarihleri arasında bölgelerinde bulunan en yakın irtibat bürosuna başvurarak kayıtlarını yaptırabilirler. Yeni Kayıt işlemleri için aşağıda sıralanan 3 adımı takip ediniz.

1. Adım: Bankaya Yeni Kayıt Ücretini Ödeyiniz

Açık Öğretim Lisesine yeni kayıt yaptıracak öğrenci adayı her yıl belirlenen yeni kayıt katılım bedelini ödemek zorundadır. 2016 yılında bir dönem için Yeni Kayıt katılım bedeli 40 TL.'dir. Bu bedelin;

30 TL. ‘sini Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halk Bankasının (Halk Bankası ayrıca havale ücreti talep etmektedir) herhangi bir şubesine T.C. Kimlik numaranızı beyan ederek Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, MEB Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına, ödeyiniz ve dekontunu muhafaza ediniz.

10 TL. ‘sini ise kayıt yaptıracağınız Halk Eğitim veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü okul aile birliğinin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusu okulların okul müdürlüğü görevlisine okul aile birliğinin dekontu ya da makbuzu karşılığında ödeyiniz.

Açık Öğretim Lisesine Yeni Kayıt için başvuran öğrenci adaylarının, katılım bedelini ödediğine dair bilgileri sistem üzerinden görebilmektedir. Katılım bedelini ödemeyen, eksik ya da yanlış ödeyenlerin kayıtları, sistem tarafından engellendiğinden yapılamamaktadır.

2. Adım: Yeni Kayıt işlemleri İçin İrtibat Bürosuna gidiniz

Yeni Kayıt ücretini yatırdığınıza dair dekont ve "Yeni Kayıt Başvurusu İçin Gerekli Evraklar" başlığı altında yer alan durumunuza uygun maddede belirtilen belgeler ile birlikte bulunduğunuz yerdeki irtibat bürosuna gidiniz. 

Bu aşamada nüfus kayıt bilgileriniz, adresiniz, resminiz, getirdiğiniz belgelere (tasdikname, diploma, denklik belgesi vb.) ait bilgiler Açık Öğretim Lisesi Bilgi sistemine kaydedilir, öğrenci numaranız ve geçici şifreniz oluşturulur. İrtibat Bürosu, sisteme kaydedilen bilgilerin bir nüshasını da tarafınıza verir.

Kayıt işlemi gerçekleştirilen öğrenci "Ön Kayıt" durumundadır. İrtibat büroları öğrenciye ait not girişleri (tasdikname ile gelenlerin), resim aktarımı ve kredilendirme vs. gibi diğer bilgileri sisteme kaydederler. Bilgi girişleri tamamlanıp girişler kontrol edildikten sonra "Ön Kayıt" durumundaki öğrenci "Aktif " duruma getirilir.

3. Adım: Derslerinizi Seçiniz

Öğrencilik durumunuz Aktif hale geldikten sonra, size verilen öğrenci numarası ve şifrenizle sisteme girip derslerinizi seçmelisiniz.

 

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