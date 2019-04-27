AÖL sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş o tarihte sona erecek. AÖL sınavı 6-7 Nisan tarihleri arasında binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleşmişti. Şimdi öğrenciler AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe kilitlenmiş durumda. Peki AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

MEB'te yer alan bilgiye göre Açıköğretim Lisesi (AÖL) bahar dönemi sınav sonuçları 30 Nisan tarihinde yayınlanacak.

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AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL İTİRAZ EDİLİR?



1- Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır.

2- Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Ortak Sınavlara İtiraz WEB sayfasına http://odsgm.meb.gov.tr/www/ortak-sinavlara-itiraz/icerik/18 adresinden ulaşabilirsiniz.

AÖL'DEN KAÇ PUANLA MEZUN OLUNUR?

Mezuniyet için toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir.

Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ”ortak”, 80 kredi ise ”alan” kredisi olması,

Alansızlar için: 120 kredi ”ortak”, 72 kredi ise ”seçmeli” derslerden tamamlanması gerekiyor. Bu alt limitlere sahip olan öğrenciler, Açıköğretim lisesinden mezun olabilir.