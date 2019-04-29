AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? 2019 AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Şeklindeki sorular öğrenciler tarafından en çok aranılanlar arasında yerini aldı. 6-7 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen AÖL sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı...

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının 30 Nisan tarihinde açıklanacağını bildirdi. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haber sitemizden ve ya http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresi üzerinden öğrenebileceksiniz.

SORU VE CEVAPLARINA TIKLAYINIZ

AÖL SINAV SORU VE CEVAPLARI

MEB internet adresi üzerinden yaptığı duyuruda 2018-2019 eğitim-öğretim yılına ait AÖL 2. dönem sınav sorularının ve cevaplarının yayınlandığını belirtti.

AÖL öğrencilerini ilgilendiren diğer önemli tarihler ise şöyle;

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı III. dönem kayıt yenileme işlemleri: 2 Mayıs 2019 - 14 Mayıs 2019

III dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması: 02 Mayıs 2019

III dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması: 14 Mayıs 2019

III. dönem sınav giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması: 03 Temmuz 2019 - 06 Temmuz 2019 Cumartesi - 07 Temmuz 2019 Pazar

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı III. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması: 01 Ağustos 2019

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem yeni kayıt işlemleri: 21/08/2019 - 27/09/2019

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem kayıt yenileme işlemleri: 21/08/2019 - 27/09/2019

I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması: 21 Ağustos 2019

I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması: 18 Ekim 2019

I. dönem sınava giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması: 04 Aralık 2019 - 07 Aralık 2019 Cumartesi

AÖL SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

AÖL Sınav sonuçları resmi web sitemiz (http://www.aol.meb.gov.tr/) adresinden duyurulmaktadır. Öğrencilerimiz öğrenci no ve şifreleri ile sisteme girerek sınav sonuçlarını öğrenebilmektedirler.

Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, sınav sonuçlarının (www.aol.meb.gov.tr) internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) gün içinde dilekçeyle "Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne" yapılacaktır. Bu konudaki itirazlarınız için Açık Öğretim Lisesine başvurmayınız.