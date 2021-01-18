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AÖL sınavları ne zaman? MEB 2021 açık lise sınav tarihlerini açıkladı!

Açıköğretim Lisesi sınavları korona virüsü tedbirleri kapsamında ertelenmişti. Sınavların ertelenmesinin ardından da gözler AÖL 1. dönem sınav tarihlerine çevrildi. Peki, AÖL sınav tarihleri açıklandı mı? AÖL sınavları ne zaman yapılacak? İşte merak edilen detaylar...

AÖL sınavları ne zaman? MEB 2021 açık lise sınav tarihlerini açıkladı!

AÖL sınav tarihleri belli oldu mu? AÖL sınavları en zaman? Hatırlanacağı gibi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),geçtiğimiz 5 ve 6 Aralık'ta yapılacak açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarını Kovid-19 tedbirleri kapsamında ertelemişti. Nihayet merakla beklenen sınav tarihleri belli oldu. İşte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilen AÖL sınav tarihleri...

AÖL SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz.

I. Dönem sınavları, 25 Şubat 2021’de

II. Dönem sınavları, 25 Mart’ta başlayacak.

Sınavlar, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılacaktır" açıklamasında bulundu.

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