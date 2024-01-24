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Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi AÖL 2023 - 2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 1. dönem sınav sonuçları bugün açıklandı. Bilindiği üzere 23 - 24 Aralık'ta yapılan açık lise 1. dönem sınav sonuç tarihi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınav takvimiyle birlikte açıklanmıştı. Beklenen gün geldi. Peki, AÖL sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte merak edilen sorunun cevabı ve AÖL sınav sonucu sorgulama ekranı...

yerleri Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi AÖL öğrencileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Sınavlar yüz yüze yapılacağı için sınav yerleri büyük önem arz ediyor. Sınav yerleri, sınav giriş belgesinin açıklanmasının ardından belli oldu. İşte AÖL sınav yeri sorgulama ekranı...