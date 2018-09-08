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Özgünel, tapınağın onarımının da yine aynı yıl içinde hızlandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bizim burada tapınağımız kadar önemli bir de farelerimiz var. Bu fareler de Apollon kültürüyle ilgili. Smintheus bu bölgede 'fare' adı ile anılıyor. Apollon'un da birçok önemli görevleri var. Bu fareli Apollon'un en büyük görevi halkına zulmeden idarecileri cezalandırmak."