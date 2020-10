HABERTURK.COM

Gökbilimciler tarafından 2004 yılında keşfedilen Apophis, diğer adıyla da God of Chaos adlı göktaşıyla ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

Son olarak üç futbol sahası büyüklüğünde olduğu tespit edilen göktaşının Yarkovsky etkisinden dolayı hızlandığı duyuruldu. Geçmişte Dünya'yı çok az farkla ıskalayacağı hesaplanan asteroitin bu etkiyle beraber hızlandığı ve 2068 yılında Dünya’ya çarpabileceği öngörülüyor.

2004 yılından beri Apophis ile yaptığı araştırmalarla adını duyuran Hawaii Üniversitesi’nden Dave Tholen, "Yarkovsky sapmasını hesaba katmasak da Apophis hala tehdit edici. Yarkovsky hesaba katıldığında 2068 yılında çarpışma senaryosunun masada olduğunu görebiliriz. Oran küçük ama sıfır değil. Ve bu sihirli sayı, Apophis'in Dünya'ya çarpma ihtimalinin yüzde 0.00067'ye ulaştığını gösteriyor" dedi. Bir başka deyişle Tholan'a göre, asteroitin 2068'de Dünya'ya çarpma ihtimali 530.000'de bir gözüküyor.

Uzmanlar çarpışmanın gerçekleşmesi halinde göktaşının vereceği zararın, aynı anda patlayan 880 milyon tonluk bomba ile eş değer olabileceğinin altını çiziyor.

2029'DA DÜNYA'DAN İZLENEBİLECEK

Apophis’in 13 Nisan 2029 Cuma günü çıplak gözle görülebilecek kadar Dünya’nın yakınından geçeceği bildirildi.

YARKOVSKY ETKİSİ NEDİR?

Uzayda belli bir yörüngede dolaşan asteroitler, tıpkı gezegenler gibi kendi etraflarında da dönerler. Bu esnada, asteroitlerde gece ve gündüz oluşur. Gündüz yıldızdan gelen ve momentum taşıyan fotonlara maruz kalır. Bu fotonların bir kısmı yansıtılırken bir kısmı da soğurulur. Bu soğurulma, asteroitin yüzeyinin ısınmasına neden olur.

Asteroit dönmeye devam ettikçe, ısınan yüzeye gelen fotonların sayısı giderek azalır. Tıpkı dünyamızda olduğu gibi, gece geldiğinde, gün boyu soğurulmuş olan fotonlar geri salınmaya başlar. Fotonlar salınırken, asteroite kuvvet uygularlar ve asteroitin dönüş yönüne bağlı olarak fotonlar onu yavaşlatır ya da hızlandırırlar. Bu etkiye Yarkovsky etkisi denir.

APOPSİS NE ZAMAN KEŞFEDİLMİŞTİ?

Apofis, 19 Haziran 2004'te R. A. Tucker, D. J. Tholen ve F. Bernardi tarafından keşfedildi. İsmini Mısır'ın kötülük tanrısı olan Apofis'ten alan göktaşının 2068 yılına kadar çarpma riski bulunuyor.

PEK ÇOK FİLME KONU OLDU...

Meteor düşmesiyle gezegenimizin sonunun geleceğini öngören pek çok insan var. Öyle ki bu felaket senaryosu sinema sektörünü de ele geçirmiş durumda... Dünya'ya düşen meteorlarla meydana gelen seller, felaketler, meteorla beraber insanlığın sonunun gelmesi pek çok filmin konusunu oluşturuyor.

O filmlerden biri de 2012 yapımı Seeking a Friend for the End of the World (İlk ve Son Aşkım). Keira Knightley, Steve Carrel, Adam Brody gibi tanınmış isimlerin rol aldığı filmde Dünya'ya bir asteroit yaklaşıyor. Bilim insanlarının çare bulamadığı asteroiti herkes çaresizce beklerken terk ettiği Dodge ise lisede sevdiği kızı bulabilmek için yollara düşüyor.

1998 yapımı Armageddon'da ise Dünya bir meteorun yörüngesi ile kesişiyor ve bu meteorun Dünya ile çarpışacağı hesaplanıyor. Çarpmayı engellemek için görev bir sondajcıya veriliyor. 1998 yapımı filmde Bruce Willis, Liv Tyler, Ben Affleck, Steve Buscemi gibi pek çok ünlü isim var.

Lars von Trier'in 2011 yapımı Melancholia (Melankoli) filminde Justin ve Micheal'ın evlilik kutlamaları sırasında felaket yaşanıyor. Melancholia adlı bir gezegen, şimdiye kadar Güneş'in arkasında saklı kaldığı yörüngesinden çıkarak Dünya'ya doğru geliyor. Filmin oyuncu kadrosunda Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg, Alexander Skarsgård, Cameron Spurr ve Kiefer Sutherland bulunuyor.

80'lerin sonunda geçen Donnie Darko adlı filmde 16 yaşında bir genç, bazı gerçek olmayan görüntüler görmeye başlıyor. Özellikle de tavşan kostümlü bir adam beliriyor sık sık. Çevresiyle uyum sorunu yaşayan genç, ailesinin ve okulun kendisi için çizdiği yoldan ayrılıp, esrarengiz misafirinin izinden gidiyor. Filmin sonu ise izleyicileri göktaşı çarpmasına götürüyor...

1998 yapımı Deep Impact filmi de dikkat çeken yapımlardan. Filmde Dünya'ya çarpmak üzere olan bir kuyruklu yıldız yeryüzündeki herkesi telaşlandırıyor. Dünyalılar bir çözüm olarak yaptıkları uzay aracını atmosfer dışına çıkarıp kuyruklu yıldızı bertaraf etmek için yollamaya karar veriyor. Emekli astronot Spurgeon Tanner (Robert Duvall) da seçilen isim oluyor.