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        Haberler Yaşam Ara tatil yaklaşıyor! İşte ailece gidilebilecek yerler!

        Ara tatil yaklaşıyor! İşte ailece gidilebilecek yerler!

        Ara tatilin heyecanı kapıda! Ailenizle birlikte keyifli ve unutulmaz anlar yaşamak için harika bir fırsat doğuyor. Siz de bu kısa kaçamağınızı planlamaya başlamadan önce, ailece gidilebilecek en güzel yerleri keşfetmek isteyebilirsiniz. İster doğayla iç içe bir kaçamak isteyin, ister şehirde kültürel bir gezi yapmak isteyin, işte ara tatilde ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz yerlerin bir rehberi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2024 - 10:34 Güncelleme: 12.01.2024 - 10:34
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        1

        Öğrenciler ve velilerin gözleri ara tatile çevrildi. Ailecek kaliteli zaman geçirebileceğiniz, birbirinizle daha çok bağ kurabileceğiniz bir fırsat olan bu özel zamanı en iyi şekilde değerlendirmek ve unutulmaz anılar biriktirmek için birçok harika seçenek mevcut. İşte ara tatilde gidilebilecek yerler...

        2

        ESKİŞEHİR

        Türkiye’nin en gözde şehirleri arasında yer alan Eskişehir, İstanbul'a olan yakınlığıyla da sık sık tatil beldesi olarak tercih ediliyor. Bu sebeple de birçok ailenin ara tatillerde ilk düşündüğü alternatifler arasında yer alıyor. Özellikle çocukların çok keyif aldığı Masal Şatosu, Balmumu Müzesi, Odunpazarı evlerini ziyaret edebilir, meşhur çiğ börekten yiyebilirsiniz.

        3

        YEDİGÖLLER

        Bolu'nun kuzeyinde yer alan Yedigöller Milli Parkı, hem gölleri hem de sık ağaçlı ormanı ile görenleri büyülüyor. Seringöl, Büyükgöl, Deringöl, Nazlıgöl, Kurugöl, İncegöl ve Sazlıgöl'den oluşan Yedigöller, vadiyi dolduran iki heyelanın yarattığı setler sonucu oluşmuş. Çocuklarınızla burada keyifli bir doğa yürüyüşü yapabilirsiniz.

        4

        KAPADOKYA

        Yer altı şehirleri, mağaraları, peri bacaları ve rengarenk gün batımıyla Kapadokya, her mevsim insanı büyülüyor. Binlerce yıllık medeniyetin izlerini taşıyan Kapadokya'da gezilecek pek çok yer var. Kadı Kalesi'nin bulunduğu Ürgüp, içerisinde çok sayıda oda, sarnıç, mezar ve mahzenin yer aldığı Uçhisar, Çatalkaya Peribacası, Hallaç Manastırı, Karain, Karlık Göreme ve Ortahisar kesinlikle görülmeye değer.

        5

        MAŞUKİYE HOBBİT EVLERİ

        Kocaeli’nin Kartepe mevkiinde yer alan ve Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parklarından birinin içinde bulunan Hobbit Evleri, çocukların dikkatini çekiyor. Bu doğal yaşam parkında dolaşabilir, bir şeyler atıştırabilirsiniz.

        6

        ULUDAĞ

        Uludağ, Türkiye'nin belki de en popüler kayak merkezi... 11 pist, 7 telesiyej ve 6 teleski tesisi ile kayak, snowboard ve diğer kış sporlarına ev sahipliği yapan Uludağ'da pek çok kış sporu yapabilirsiniz. Konumu itibariyle İstanbul'a da çok yakın olan Uludağ'a ulaşım oldukça kolay. Ayrıca Bursa'ya geldikten sonra kolaylıkla da Uludağ'a gidebilirsiniz.

        7

        AĞVA

        İstanbul'da ikamet ediyor ve uzun yol gitmeden rüya gibi bir tatil planlıyorsanız Ağva size göre! Latince 'iki dere arasına kurulmuş köy' ve 'su' anlamına gelen bu bölgeyi mutlaka görmelisiniz. Ağva'da gidilebilecek yerler arasında ise Aşıklar Yolu, Göksu, Yeşilçay, Kerpe, Saklıköy, Kalemköy, Hacılı Köyü yer alıyor.

        8

        POLONEZKÖY

        İstanbul yakınlarındaki ‘kısa tatil’ cennetlerinden biri de Polonezköy. Yemyeşil ormanlık alanların ortasında, Polonyalılar tarafından kurulmuş. Yaz ve kış ayrı güzellikte. Konaklamak için pek çok otel ve pansiyon var. Ama hafta sonu sırf kahvaltı yapmaya gidenler bile oluyor.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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