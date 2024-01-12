Ara tatil yaklaşıyor! İşte ailece gidilebilecek yerler!

Yer altı şehirleri, mağaraları, peri bacaları ve rengarenk gün batımıyla Kapadokya, her mevsim insanı büyülüyor. Binlerce yıllık medeniyetin izlerini taşıyan Kapadokya'da gezilecek pek çok yer var. Kadı Kalesi'nin bulunduğu Ürgüp, içerisinde çok sayıda oda, sarnıç, mezar ve mahzenin yer aldığı Uçhisar, Çatalkaya Peribacası, Hallaç Manastırı, Karain, Karlık Göreme ve Ortahisar kesinlikle görülmeye değer.

Kocaeli’nin Kartepe mevkiinde yer alan ve Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parklarından birinin içinde bulunan Hobbit Evleri, çocukların dikkatini çekiyor. Bu doğal yaşam parkında dolaşabilir, bir şeyler atıştırabilirsiniz.

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ULUDAĞ

Uludağ, Türkiye'nin belki de en popüler kayak merkezi... 11 pist, 7 telesiyej ve 6 teleski tesisi ile kayak, snowboard ve diğer kış sporlarına ev sahipliği yapan Uludağ'da pek çok kış sporu yapabilirsiniz. Konumu itibariyle İstanbul'a da çok yakın olan Uludağ'a ulaşım oldukça kolay. Ayrıca Bursa'ya geldikten sonra kolaylıkla da Uludağ'a gidebilirsiniz.