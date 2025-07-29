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        Haberler Ekonomi Otomobil Araç fiyatları artacak mı? Dr. Naim Çetintürk OtoSpor'da anlattı - Otomobil Haberleri

        ÖTV değişikliği fiyatları nasıl etkileyecek? Dr. Naim Çetintürk OtoSpor'da anlattı

        Otomotiv sektörü ve motor sporlarını buluşturan OtoSpor, yeni bölümü ile ekrana geldi. Yiğitcan Yıldız'ın sunumuyla gerçekleşen programa yeni bölümde RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Naim Çetintürk konuk oldu. OtoSpor, her Salı 10.00'da HT Spor ekranlarında otomotiv ve motor sporlarındaki en son gelişmeleri ekrana taşıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2025 - 15:25 Güncelleme: 29.07.2025 - 15:26
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        ÖTV değişikliği fiyatları nasıl etkileyecek?
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        HT Spor'un otomotiv sektörü ve motor sporlarını buluşturan programı 'OtoSpor' yeni bölümü ile ekrana geldi.

        Programın bu haftaki bölümünde RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Naim Çetintürk, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesinin otomotiv sektörüne yönelik etkilerini değerlendirdi

        HT Spor'un motor sporları uzmanı Gizem Direk de, en son haberleri ve gelecek yarışlar ile ilgili bilgileri canlı yayında izleyenlere aktardı.

        Programın test köşesinde ise bu hafta İngiliz otomobil markası MG'nin tasarım özellikleri ile dikkat çeken sportif sedan modeli MG7 yer aldı.

        OtoSpor, her Salı 10.00'da HT Spor ekranlarında otomotiv ve motor sporlarındaki en son gelişmeleri ekrana taşıyor.

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