Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER),2019 yılının 3'üncü çeyrek sonuçlarını içeren "TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu"nu açıkladı. Kantar iş birliği ile hazırlanan rapora göre, operasyonel araç kiralama sektörü 9 ayda Türkiye’de satılan yeni araçların yüzde 10.9’u olan 24 bin 900 adet yeni aracı filosuna kattı.

Bu dönemde, 2.9 milyar TL’lik yeni araç yatırımı yapan sektörün aktif büyüklüğü ise 28 milyar 530 milyon TL olarak açıklandı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 17.3, 2018 yılı sonuna göre ise yüzde 12.3 daralan operasyonel kiralama sektörünün, filosundaki araç sayısı ise 284 bin adet oldu.

1.7 MİLYAR TL VERGİ ÖDENDİ

TOKKDER raporuna göre, ilk 9 ayda Renault yüzde 26.9’luk pay ile Türkiye operasyonel araç kiralama sektörünün araç parkında en çok tercih edilen marka oldu.

Renault’u yüzde 13.3 ile Fiat, yüzde 13 ile Volkswagen, yüzde 10.3 ile Ford markaları takip etti. Sektörün araç parkının yüzde 48.8’lik kısmı kompakt sınıf araçlardan oluşurken, küçük sınıf araçlar yüzde 28.9, üst orta sınıf araçlar ise yüzde 14.1 pay aldı.

Rapora göre, sektörün araç parkının yüzde 93.4’ünü dizel araçların oluşturması dikkat çekerken, otomatik vitesli araçların payı ise yüzde 56.8 olarak gerçekleşti.

Raporda yer alan verilere göre, 2018 yılında yaklaşık 5 milyar 271 milyon TL vergi ödeyen operasyonel araç kiralama sektörü, 2019 yılının ilk 9 aylık döneminde ise yaklaşık 1 milyar 713 milyon TL vergi ödedi.

'PAZARDAKİ DARALMANIN 100 BİN ADETİ KİRALAMADAN'

Sektörün durumu hakkında değerlendirmelerde bulunan TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, "Yönettiğimiz pazara baktığımızda da 284 bin adetlere geri gelmiş bulunmaktayız. Bu, yaklaşık olarak 2015’e geri dönmek demek aslında. Son çeyrekte ise beklentimiz daralmanın duraksaması. 2019 yılını yüzde 12.3 daralmayla kapatacağımızı tahmin etmekteyiz. Araç yatırımı adetlerimiz ise 40-45 bin adet civarında olacak. Sektörümüz zor günlerini geride bıraktı. Gelecek sene operasyonel kiralama sektörünün yüzde 7-8 oranında büyümesini bekliyoruz" dedi.

Sektördeki vergi trendinin yatırım azaldığı için gerilediğini kaydeden Ekici, "Yatırımlar yüzde 50 azalınca haliyle ödenen vergi miktarı da düşüyor. Müşteri adetlerimiz 64 binlerden, 44 binlere kadar geriledi. Sektör olarak satılan her 100 yeni otomobilin 20’sini satın alıyorduk. Bugün geldiğimiz noktada bu pay, 10-12 adetlere kadar düştü. Otomobil pazarının daralmasının sebeplerinden bir tanesi de bizim daralmamız. Dolayısıyla, Türkiye otomobil pazarındaki kaybın 100 bin adedini günlük ve uzun dönemli kiralama sektörümüzden kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz" ifadesini kullandı.

TOKKDER Başkanı, yerli üretim araçların sektördeki ağırlığının yüzde 50’nin üzerinde olduğunu paylaştı.

'DERNEĞİ BİRLİK YAPMAK İSTİYORUZ'

Kiralama sektöründe, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) denetimi altına girmek yönündeki beklentiler dile getiriliyordu. BDDK ile bu konuyu görüştüklerini, fakat böyle bir gelişmenin yaşanmayacağını bildiren TOKKDER Başkanı, derneğin yapısını değiştirerek etki alanını genişletmek istediklerini söyledi.

TOKKDER Başkanı İnan Ekici , "Daha sağlıklı ve güvenli bir sektörü oluşturabilmek adına derneği, birlik statüsüne getirme isteğimiz var. Bununla ilgili de faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Daha şeffaf, güven ve kalite standartlarına dayalı bir yapıya sahip olmak için çalışıyoruz. Bu girişimimiz başarılı olursa, geleceğe daha güvenli bir büyüme ile sektörümüzü güçlenerek taşıyacağımıza inanıyoruz" dedi.

Faizlerin düşmesinin ardından ticari araç kiralamalarının da artacağını da kaydeden Ekici, "Bu durum doğal olarak pazarı da büyütür. Gelecek sene toplam otomotiv pazarında ticari aracın payı yukarı çıkacaktır" diye konuştu.

Vergilendirme ile ilgili düzenlemeler de içeren kanun teklifi çerçevesinde, kiralanan araçların aylık kira bedellerinin sadece 5 bin 500 TL’ye kadar olan kısmının gider olarak gösterilebilecek olmasını da değerlendiren İnan Ekici, "Kiralama sektörünü daraltacak unsur 5 bin 500 TL sınırı değil. Hatta yeni düzenleme kiralamayı bir miktar daha avantajlı hale getiriyor. Kanun teklifine göre, şirketler kiralama veya satın alma yoluyla edindikleri binek otomobillerin işletme giderlerinin yalnızca yüzde 70’e kadar olan kısmını vergi matrahından indirebilecek, kalan yüzde 30’luk kısım ise şirketler için ekstra bir yük olarak ortaya çıkacak. Şirketler, satın alarak edindikleri araçların kiralamadan farklı olarak, bakım, sigorta, lastik vb. giderlerinin yalnızca yüzde 70’ini gösterebileceğinden, kiralamanın önemi artacak ve kiralama daha fazla tercih edilebilecektir" dedi.