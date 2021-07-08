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Araç paylaşım şirketi MOOV, geçtiğimiz günlerde 3 milyonuncu kez kiralama sayısına ulaştığını bildirdi. Eylül 2018’de 700 araçla faaliyete başlayan MOOV'un, bugün gelinen noktada 2 bin 500’den fazla aracıyla İstanbul, İzmir ve Ankara’da aynı uygulama üzerinden hizmet verdiği kaydedildi.

Ulaşım ihtiyacına önemli bir alternatif olduklarını söyleyen Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, "Ulaşımın herkes için bir ihtiyaç olduğunu biliyoruz ve MOOV’da 15’er dakikalık periyotlar halinde araç kiralama imkânı sunuyoruz. Salgın döneminde ulaşım ihtiyacı artarak devam etti. Özellikle salgının ilk dönemlerinde toplu taşımanın kullanım oranı yüzde 85’lere kadar düştü. Bu dönemde hiçbir ekstra temasa ihtiyacı kalmadan, tam dijital alt yapıyla hizmet verdiğimiz MOOV’la ulaşım ihtiyacına önemli bir alternatif olduk. Sürdürülebilir büyümemize devam ediyoruz. MOOV uygulaması 2 milyon defadan fazla indirildi. Günde 6 bin defadan fazla kiralama gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu.

Araç paylaşımının ekonomik ve konforlu olmasının yanı sıra çevreci bir model de olduğunu da belirten Ayyıldız, “Araç paylaşımını geleceğin ulaşım modeli olarak görüyoruz. Sadece MOOV’da gerçekleştirdiğimiz üç milyon defa kiralama sayısıyla 15 bin tonluk CO2 salımının önüne geçtik. Ayrıca, dijital sözleşme sayesinde 4.5 milyon adet kağıdın israfını önledik, sözleşmenin kişilere ulaşması için harcanacak olan 7 bin 875 litre yakıtın da harcanmasına engel olduk, araç temizliğinde kullandığımız optimize temizlik yöntemleriyle 8 bin 700 ton suyun israfını önledik” ifadelerini kullandı.