Dünyaca ünlü futbolcu Neymar, Aras Bulut İynemli’nin başrolünde yer aldığı '7. Koğuştaki Mucize' filmini 137 milyon takipçili Instagram hesabından önerdi.

Neymar, “Çocuğu olanlar benim bu filmi izledikten sonraki duygularımı daha iyi anlar. Çok güzel film, izlerken çocuklar gibi ağladım.” ifadelerini kullandı.

İynemli bu paylaşımından sonra Neymar'a teşekkür etti.

Oyuncu, Instagram sayfasında, "Teşekkürler! hep sağlıklı ve sevgi dolu olmanı dilerim" mesajını yayınladı.

Mehmet Ada Öztekin'in yönetmenliğini yaptığı filmde Aras Bulut İynemli'nin yanı sıra, Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur ve Sarp Akkaya da rol alıyor.

Film sinemalarda vizyonda olduğu dönemde 5 milyondan fazla kişi tarafından izlenmişti.

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE FİLMİNİN KONUSU

Film, 7 yaşındaki kızı ile aynı zeka yaşına sahip bir babanın adalet arayışını konu ediyor. 1983 yılında bir Ege kasabasında küçük bir kız ölür. Ölen küçük kız sıkıyönetim komutanının kızıdır ve onun ölümünün sorumlusu olarak babaannesi ile yaşayan ve 7 yaşında bir kızı olan Memo görülür. Memo, her ne kadar suçsuz olduğunu anlatsa da kimse ona inanmaz. İdam cezasına çarptırılan Memo’nun yakınları adaletin sağlanması için uğraşırken, Memo ve kızı Ova’nın tek istediği birbirlerine kavuşabilmektir. Memo, bir mucize gerçekleşip idam cezasından kurtulabilecek midir?