Aras Bulut İynemli'den Öner Erkan paylaşımı

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SHOW TV'nin her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizisi 'Çukur'ün dün akşam yayınlanan bölümünde Öner Erkan'ın canlandırdığı Selim'in ölümü izleyicileri derinden etkiledi.

Selim'in vedası 'Çukur'a damga vururken, oyuncu Aras Bulut İynemli ise Erkan ile karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.

İynemli, Öner Erkan ile pozlarını, "Hayran olduğumu her zaman söylediğim; ağabeyim, kardeşim, arkadaşım... İyi ki sen be" notuyla yayınladı.

İkilinin pozları hayranlarından büyük ilgi gördü.

SHOW TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur'un dün akşam yayınlanan bölümünde Selim'in ölümü tüm Çukur izleyicilerini derinden etkiledi.

Uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir bölümle Selim Koçovalı'ya hayat veren Öner Erkan, diziye veda etti.

Duygu dolu anların yaşandığı bölümde Selim'in, Yamaç'ın kollarında son nefesini verdiği veda sahnesi sosyal medyada büyük ses getirdi.

Herkesi gözyaşlarına boğan sahnenin ardından Aras Bulut İynemli, Öner Erkan, Necip Memilli ve Burak Dakak'ın etkileyici oyunculuklarıda uzun süre sosyal medyada konuşuldu.