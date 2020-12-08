Çukur'dan yeni şarkı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerMüzik
ABONE OL

Çukur'dan yeni şarkı!

SHOW TV'nin fenomen dizisi Çukur'un yeni şarkısı 'Çukur'dan Çıkış Yok' yayınlandı. Sözü Fuat'a, bestesi müzisyen Toygar Işıklı'ya ait olan çalışma, Çukur izleyicisinden tam not aldı

Çukur'dan yeni şarkı!
HABERTURK.COM

İlk kez Çukur dizisi için yapılan yeni bir şarkı izleyicilerle buluştu. "Fuat feat. Toygar Işıklı-Çukur'dan Çıkış Yok" adlı parça kısa sürede büyük beğeni topladı.

Şarkının sözü Fuat'a bestesi ise Toygar ışıklı'nın imzası yer alıyor.

SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi Çukur'un senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor.

Çukur’un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Mustafa Avkıran, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memilli, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, İrem Sak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı, Çağrı Atakan gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

"Bu Şehir Bugün Sensiz", 16 Aralık'ta yayında
MÜZİK"Bu Şehir Bugün Sensiz" heyecanı
Rubato yeni albümleri için stüdyoya girdi - Magazin haberleri
MÜZİKRubato yeni albümleri için stüdyoya girdi
Mert Çodur'dan 'Geçici Heves' - Magazin haberleri
MÜZİKMert Çodur'dan 'Geçici Heves'
Spotify, 2020'nin 'en'lerini açıkladı! Ezhel, Sezen Aksu, Zeynep Bastık... - Magazin haberleri
MÜZİKKarantinada hangi şarkıları dinledik?
Murat Dalkılıç'ın yeni single'ı 'Bu Gece' yayında - Magazin haberleri
MÜZİK'Bu Gece' yayında
"24 Saat" dinleyiciyle buluşuyor - Magazin haberleri
MÜZİK"24 Saat" dinleyiciyle buluşuyor
Cem Adrian'dan 'Solmayan Şarkılar' - Magazin haberleri
MÜZİKCem Adrian'dan 'Solmayan Şarkılar'
Aydın Kurtoğlu'nun 'Şahsiyet'i yayında - Magazin haberleri
MÜZİKAydın Kurtoğlu'nun 'Şahsiyet'i yayında
Atilla Atasoy: Şarkıyı okurken ağladım
MÜZİK"Şarkıyı okurken ağladım"
Bee Gees'ten İZEV'e destek: Seslerini şarkılarla duyuracaklar - Magazin haberleri
MÜZİKBee Gees'ten İZEV'e destek: Seslerini şarkılarla ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X