Çukur'dan yeni şarkı!

İlk kez Çukur dizisi için yapılan yeni bir şarkı izleyicilerle buluştu. "Fuat feat. Toygar Işıklı-Çukur'dan Çıkış Yok" adlı parça kısa sürede büyük beğeni topladı.
Şarkının sözü Fuat'a bestesi ise Toygar ışıklı'nın imzası yer alıyor.
SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi Çukur'un senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor.
Çukur’un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Mustafa Avkıran, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memilli, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, İrem Sak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı, Çağrı Atakan gibi başarılı oyuncular yer alıyor.
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