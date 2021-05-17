Arçelik'ten dev satın alma 0:00 / 0:00

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Arçelik, ABD merkezli beyaz eşya üreticisi Whirlpool’un Manisa’daki işletmesi içerisinde yer alan 2 fabrikası ve depolama alanına sahip olan Whirlpool Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş’yi 78.3 milyon Euro’ya satın almak üzere anlaşma imzaladı. İlgili otoritelerin onayının alınması dahil, kapanış koşullarının gerçekleşmesini takiben satın alma işlemi tamamlanacak. Whirlpool Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin 134 bin metrekare kapalı toplam 245 bin metrekarelik alanda bulunan üretim tesislerinde soğutucu ve çamaşır makinesi üretimi gerçekleştiriliyor.

WHIRLPOOL’UN AVRUPA'DAKİ ŞİRKETLERİNE İHRACAT YAPACAK

Arçelik’in yatırım yaptığı yıllık 2,7 milyon adet üretim kapasitesine sahip olan çamaşır makinesi ve soğutucu fabrikalarından 3 yıl boyunca Whirlpool’un Avrupa’daki şirketlerine ihracat gerçekleştirilecek. Satın alma ile Arçelik’in yurtiçinde üretim tesisi sayısı 10’a yükselirken, toplam istihdamı da 1000 kişi artacak.

'BÜYÜME ODAKLI YOL HARİTASI BELİRLEYECEĞİZ'

Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, “Sekiz ülkede 22 üretim tesisi ve 12 markasıyla 145’ten fazla ülkede operasyonu bulunan şirketimiz, Avrupa beyaz eşya pazarının önemli oyuncularından biri konumunda. Son 5 yılda gerçekleştirdiğimiz 6,8 milyar lira yatırımla, dışa bağımlı kalmadan teknoloji geliştirmeye, yetkinliklerimizi artırmaya odaklanıyoruz. Whirlpool hamlemiz de stratejik büyüme vizyonumuzun önemli bir adımı oldu. Sürdürülebilirlik anlayışımız çerçevesinde tüm tesislerimizde yaptığımız çalışmalarla sorumlu üretimi destekleyecek ürün, teknoloji, servis ve projeler geliştirmeyi, bu konudaki farkındalığı arttırmayı hedefliyoruz. Manisa’daki tesisin mevcut kaynaklarını korumayı ve büyüme odaklı geliştirme hedefimiz kapsamında üretim teknolojilerimizi ve iyi uygulamalarımızı bu tesise taşımayı hedefliyoruz. Yapacağımız fizibilite çalışmaları sonrasında üretim tesisi ve depolama alanının daha efektif ve büyüme odaklı kullanılması için yol haritasını belirleyeceğiz” dedi.

ABD’li beyaz eşya üreticisi Whirlpool Corporation, 2018 yılında Türkiye pazarındaki satışlarını sonlandırma kararı almış, Manisa’daki tesisinde ise ihracat odaklı olarak üretime devam edeceğini duyurmuştu.

Arçelik, son olarak 16 Aralık 2020'de Japon Hitachi'nin ev aletleri biriminin yüzde 60'ı için anlaşmaya varıldığını duyurdu. KAP'a yapılan açıklamada Hitachi hisselerin yüzde 60'ı için işlem bedeli net nakit/borç hariç ve tüm azınlık hakları dahil 300 milyon ABD doları ödeneceği kaydedildi. Arçelik böylelikle 10. küresel markayı bünyesine katmış oldu.