Arda Güler'den Real Madridli futbolculara mangal ziyafeti

Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid'de istediği süreleri bulamamasına rağmen neşesinden bir şey kaybetmiyor.

İspanyol ekibinin en sevimli isimlerinden biri olan Arda Güler, Madrid'deki evinde takım arkadaşlarına mangal keyfi ve kebap ziyafeti sundu.

İstanbul'dan gelen ünlü aşçıların da yardımıyla Real Madrid'in dünya yıldızlarına sıra dışı bir gün yaşattı. Arda Güler, yemekler yendikten sonra arkadaşlarına halay da çektirdi.