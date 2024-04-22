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        Haberler Spor Futbol İspanya Arda Güler'den Real Madridli futbolculara mangal ziyafeti - Futbol Haberleri

        Arda Güler'den Real Madridli futbolculara mangal ziyafeti

        Bu yaz büyük beklentilerle Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanyol devine adapte olmaya başladı. Milli futbolcumuz, Madrid'deki evinde takım arkadaşları Federico Valverde ve Brahim Diaz'a mangal partisi verdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 19:56 Güncelleme: 22.04.2024 - 19:56
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        Arda Güler'den mangal ziyafeti!
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        Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid'de istediği süreleri bulamamasına rağmen neşesinden bir şey kaybetmiyor.

        İspanyol ekibinin en sevimli isimlerinden biri olan Arda Güler, Madrid'deki evinde takım arkadaşlarına mangal keyfi ve kebap ziyafeti sundu.

        İstanbul'dan gelen ünlü aşçıların da yardımıyla Real Madrid'in dünya yıldızlarına sıra dışı bir gün yaşattı.

        Arda Güler, yemekler yendikten sonra arkadaşlarına halay da çektirdi.

        La Liga'nın 32'nci haftasında oynanan El Classico'da Barcelona'yı 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan Real Madrid'de Federico Valverde ve Brahim Diaz, Arda Güler'in evindeki mangal partisine hayran kaldı.

        Buluşmada Arda Güler'in ailesi ve yakınları da yer aldı.

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