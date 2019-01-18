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Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, ünlü isimler, önceki gece Bebek'teki bir mekanda düzenlenen nişan partisinde objektiflere yansıdı. Ünlüler, aralarında Arda-Aslıhan Turan, Bige Önal, Aras Bulut İynemli ve Tolga Sarıtaş’ın katıldığı partide gönüllerince eğlendi.