Arda Turan-Aslıhan Doğan 2 milyon TL'lik doğum hediyesi ile partide!

Giriş: 18.01.2019 - 09:34 | Güncelleme:  

Ünlü isimler, önceki gece Bebek'teki bir mekanda düzenlenen nişan partisinde objektiflere yansıdı. Başakşehirli milli futbolcu Arda Turan, mekana eşi Aslıhan Turan’a doğum hediyesi aldığı yaklaşık 2 milyon TL değerindeki jipiyle geldi

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    Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, ünlü isimler, önceki gece Bebek'teki bir mekanda düzenlenen nişan partisinde objektiflere yansıdı. Ünlüler, aralarında Arda-Aslıhan Turan, Bige Önal, Aras Bulut İynemli ve Tolga Sarıtaş’ın katıldığı partide gönüllerince eğlendi.

  • 2Arda Turan-Aslıhan Doğan 2 milyon TL'lik doğum hediyesi ile partide! - Magazin haberleri
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    Başakşehirli milli futbolcu Arda Turan, mekana eşi Aslıhan Turan’a doğum hediyesi aldığı yaklaşık 2 milyon TL değerindeki jipiyle geldi. 

  • 3Arda Turan-Aslıhan Doğan 2 milyon TL'lik doğum hediyesi ile partide! - Magazin haberleri
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    Basın mensuplarına poz veren çift, "Arkadaşlarımızın nişanını kutlamaya geldik" dedi. 

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  • 23Arda Turan-Aslıhan Doğan 2 milyon TL'lik doğum hediyesi ile partide! - Magazin haberleri
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  • 24Arda Turan-Aslıhan Doğan 2 milyon TL'lik doğum hediyesi ile partide! - Magazin haberleri
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  • 25Arda Turan-Aslıhan Doğan 2 milyon TL'lik doğum hediyesi ile partide! - Magazin haberleri
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  • 26Arda Turan-Aslıhan Doğan 2 milyon TL'lik doğum hediyesi ile partide! - Magazin haberleri
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  • 27Arda Turan-Aslıhan Doğan 2 milyon TL'lik doğum hediyesi ile partide! - Magazin haberleri
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  • 28Arda Turan-Aslıhan Doğan 2 milyon TL'lik doğum hediyesi ile partide! - Magazin haberleri
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  • 29Arda Turan-Aslıhan Doğan 2 milyon TL'lik doğum hediyesi ile partide! - Magazin haberleri
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  • 30Arda Turan-Aslıhan Doğan 2 milyon TL'lik doğum hediyesi ile partide! - Magazin haberleri
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  • 31Arda Turan-Aslıhan Doğan 2 milyon TL'lik doğum hediyesi ile partide! - Magazin haberleri
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  • 32Arda Turan-Aslıhan Doğan 2 milyon TL'lik doğum hediyesi ile partide! - Magazin haberleri
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  • 33Arda Turan-Aslıhan Doğan 2 milyon TL'lik doğum hediyesi ile partide! - Magazin haberleri
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  • 34Arda Turan-Aslıhan Doğan 2 milyon TL'lik doğum hediyesi ile partide! - Magazin haberleri
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  • 35Arda Turan-Aslıhan Doğan 2 milyon TL'lik doğum hediyesi ile partide! - Magazin haberleri
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  • 36Arda Turan-Aslıhan Doğan 2 milyon TL'lik doğum hediyesi ile partide! - Magazin haberleri
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  • 37Arda Turan-Aslıhan Doğan 2 milyon TL'lik doğum hediyesi ile partide! - Magazin haberleri
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  • 38Arda Turan-Aslıhan Doğan 2 milyon TL'lik doğum hediyesi ile partide! - Magazin haberleri
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  • 39Arda Turan-Aslıhan Doğan 2 milyon TL'lik doğum hediyesi ile partide! - Magazin haberleri
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  • 40Arda Turan-Aslıhan Doğan 2 milyon TL'lik doğum hediyesi ile partide! - Magazin haberleri
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  • 41Arda Turan-Aslıhan Doğan 2 milyon TL'lik doğum hediyesi ile partide! - Magazin haberleri
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