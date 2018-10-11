Arda Turan-Berkay kavgasına Aslıhan Doğan Turan'dan ilk açıklama
11.10.2018 - 08:36 | Güncelleme:
Arda Turan ve Berkay, önceki gece Emirgan’daki bir mekânda Özlem Ada Şahin'e söylediği iddia edilen sözler sebebiyle kavga etti. Turan’ın ünlü şarkıcının eşini taciz etmesinin bu kavgaya yol açtığı ileri sürüldü. Olayın ardından Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan sessizliğini bozdu. Aslıhan Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yazılıp çizilen hiçbir şeyin ve hiçbir 3. şahsın bana ve aileme zarar verebilecek nitelikte olmadığını bilmenizi isterim" dedi
1
1|35
Arda Turan ve Berkay’ın önceki gece eğlenceleri olaylı bitti. İddiaya göre ünlü futbolcu, aralarında Burak Yılmaz’ın olduğu erkek arkadaşlarıyla Emirgan’daki Gizli Kalsın adlı bara eğlenmeye gitti. İlerleyen saatlerde mekâna şarkıcı Berkay ve eşi Özlem Şahin de geldi. Yan yana localarda eğlenen grup bir süre sonra tartışmaya başladı. İddiaya göre Berkay sigara içmek için dışarı çıktığında ünlü futbolcu, Özlem Şahin’in yanına giderek “Ne kadar güzelsin, evli olmasam seni kaçırmazdım” dedi.
2
2|35
ARDA KAFA ATTI
Bu sözleri duyan Berkay, Turan’a “Karımı eve bırakıp döneceğim. Erkek erkeğe konuşacağız” diye karşılık verdi. Bu uyarı üzerine gerilen Turan da Berkay’a kafa attı. Kanlar içinde kalan şarkıcı, eşi ve arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından Arda Turan’ın da Berkay’ın bulunduğu hastaneye giderek şarkıcıdan “Eşin olduğunu bilmiyordum” diyerek özür dilediği öne sürüldü.
3
3|35
"NİYE ÖZÜR DİLEYEYİM?"
Kavganın basına yansımasının ardından Arda Turan sosyal medya hesabından “Evet bir tartışma yaşanmıştır, ama sebebi haberleştirildiği gibi namus meselesi değildir” açıklamasını yaptı.
4
4|35
Ünlü futbolcunun bu kafa karıştıran açıklamasının ardından Kelebek yazarı Onur Baştürk, Turan’la telefonla görüştü. Baştürk, Turan’a “Neler oldu? Açıklamanda ne demek istedin?” diye sordu. Olayı daha fazla uzatmak istemediğini belirten Arda Turan, “Sadece şunu yazabilirsin” deyip topu karşı tarafa attı:
Ünlü futbolcu, Berkay’dan özür dilediği iddialarının da gerçeği yansıtmadığını, “Öyle bir şey yapmadım, niye özür dileyeyim?” sözleriyle dile getirdi.
7
7|35
"EŞİMİ TANIMAMASI MÜMKÜN DEĞİL"
Olay sonrası açıklama yapan Özlem Şahin, “Arda yanıma gelip, kulağıma eğildi. ‘Evli olmasam seni kaçırmazdım’ dedi. Berkay bunu gördü. Aralarında tartışma çıktı. Eşim bana döndüğü sırada Arda kafa attı” dedi. Burnu kırılan Berkay’ın dün ameliyat olduğu öğrenildi.
8
8|35
Berkay, olayın ardından hukuki yollara başvuracağını açıkladı. Ünlü şarkıcı, “Bütün hukuki yollara başvuracağız. Bugün ameliyat olacağım. Arda’nın benim eşimi tanımamasına imkân yok. Yıllardır süren ve göz önünde olan bir evliliğim var.” dedi.
9
9|35
ASLIHAN DOĞAN SESSİZLİĞİNİ BOZDU
Olayların ardından gözler doğumuna 2 hafta kalan Aslıhan Doğan'a çevrildi. Doğan, Instagram sayfasında konuyla ilgili bir açıklama yayınladı:
10
10|35
"KİMSE AİLEME ZARAR VEREMEZ"
"Yaşanmışlıklarıyla her daim olgunlaşmış bir insan, yetiştirilme şeklinden ötürü aile kavramının ne olduğunu iyi bilen bir evlat, tahmin edilenden çok daha güçlü bir kadın, ve en önemlisi bir anne adayı olarak yazıyorum.
11
11|35
lişkimin ilk gününden evliliğimin bugününe kadar ne kadar saçmalık varsa önüme sunuldu. Farklı amaçlara hizmet eden, beni sosyal platformda eleştirmeyi kendinde hak gören, ve maalesef mutsuzlukla beslenen hazımsız insanlarla karşılaştım.
12
12|35
Sabrım bir çok kez denense de bugüne dek kimseye istediğini vermedim. Bugün de vermeyeceğim. Allah'ın izniyle oğlumu kucağıma almama çok az kala, yazılıp çizilen hiçbir şeyin, ve hiçbir 3.şahsın bana ve aileme zarar verebilecek nitelikte olmadığını bilmenizi isterim. Saygılar..."
13
13|35
Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, yaşanan olaylar sonrası sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı:
14
14|35
"Dün akşam yaşanan durumdan dolayı üzgünüm... Eğlenmeye gittiğimiz mekanda bahsi geçen sözlü "Çok güzel kadınsın, evli olmasan seni kaçırmazdım" tacizine uğradım. Bu duruma eşimin şahit olmasından sonra yaşanan gerginlik bu şahsın eşime kafa atması ve eşimin burnundan kanların gelmesiyle biz direkt hastaneye gittik. Yapılan tetkikler sonucu eşimin burnunda 15 tane kırık olduğu anlaşılmıştır ve acil ameliyat gerekli olduğu bilgisi bize verilmiştir. Bu konuda üzgün olduğum hemcinsim ve bir bebek bekleyen bir anne adayının yaşayacakları beni derinden etkilemektedir. Gerekli hukukasl işlemler tarafımızdan başlatılmıştır. Kamuoyu bilgilerine arz ederim"
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.