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"Dün akşam yaşanan durumdan dolayı üzgünüm... Eğlenmeye gittiğimiz mekanda bahsi geçen sözlü "Çok güzel kadınsın, evli olmasan seni kaçırmazdım" tacizine uğradım. Bu duruma eşimin şahit olmasından sonra yaşanan gerginlik bu şahsın eşime kafa atması ve eşimin burnundan kanların gelmesiyle biz direkt hastaneye gittik. Yapılan tetkikler sonucu eşimin burnunda 15 tane kırık olduğu anlaşılmıştır ve acil ameliyat gerekli olduğu bilgisi bize verilmiştir. Bu konuda üzgün olduğum hemcinsim ve bir bebek bekleyen bir anne adayının yaşayacakları beni derinden etkilemektedir. Gerekli hukukasl işlemler tarafımızdan başlatılmıştır. Kamuoyu bilgilerine arz ederim"