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PİŞTİ SORUSU KIZDIRDI

Özlem Şahin ve kızı ile yemek yediği restorandan ayrılırken, "Yemek yediğiniz yerin karşısı Arda Turan'ın sürekli gittiği mekanla dip dibe pişti olabilirdiniz" şeklinde soru soran gazeteciye sitem eden ve sinirlenen Berkay Şahin, "Ne alakası var ben buraya yıllardır geliyorum, şuan sorunu anlamakta zorlandım, hep geldim, her zaman da gelirim" şeklinde cevap verdi.