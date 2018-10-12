Arda Turan ile kavgasında hastanelik olan Berkay'ı dostları yalnız bırakmadı

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Başakşehirli futbolcu Arda Turan’la Salı gecesi Emirgan’daki bir mekanda eşi Özlem Ada Şahin’e ‘Ne kadar güzelsin, evli olmasam seni kaçırmazdım’ diyerek taciz ettiği iddiası tartışıp burnu kırılan ve önceki akşam ameliyat olan popçu Berkay’ı sanatçı dostları hastanede yalnız bırakmadı. Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin’i ziyarete gelen arkadaşları moral verdi