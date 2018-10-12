Arda Turan ile kavgasında hastanelik olan Berkay'ı dostları yalnız bırakmadı
12.10.2018 - 09:14 | Güncelleme:
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Başakşehirli futbolcu Arda Turan’la Salı gecesi Emirgan’daki bir mekanda eşi Özlem Ada Şahin’e ‘Ne kadar güzelsin, evli olmasam seni kaçırmazdım’ diyerek taciz ettiği iddiası tartışıp burnu kırılan ve önceki akşam ameliyat olan popçu Berkay’ı sanatçı dostları hastanede yalnız bırakmadı. Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin’i ziyarete gelen arkadaşları moral verdi
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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Başakşehirli futbolcu Arda Turan’la Salı gecesi Emirgan’daki bir mekanda eşi Özlem Ada Şahin’e ‘Ne kadar güzelsin, evli olmasam seni kaçırmazdım’ diyerek taciz ettiği iddiası tartışıp burnu kırılan ve önceki akşam ameliyat olan popçu Berkay’ı sanatçı dostları hastanede yalnız bırakmadı.
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DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI
Burnunda 17 kırık olduğu tespit edilen Berkay, Bahçelievler'de bir hastanede ameliyatı yaklaşık 2 saat sürdü. Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin’i ziyarete gelen arkadaşları moral verdi.
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HASTANEYE KOŞTU
Demet Akalın, yakın arkadaşı Berkay’ı ziyarete Deha Bilimlier ve eşi ile birlikte geldi. Ameliyat sonrası odasında dinlenen Berkay’ı ziyaret eden şarkıcı, “Çok geçmiş olsun. Şimdi çıktı ameliyattan onu bekledim bir göreyim dedim” dedi.
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Muhabirlerin, “Arda Turan’ı görseniz ne dersiniz?” sorusuna Akalın, “Bir şey denmez buna ne diyeceksin ki!” dedi.
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"ÇOK ÜZGÜNÜZ"
Şarkıcı Fettah Can eşi Cansu Kurtçu ile popçuyu ziyarete geldi.
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Yaşanan tatsız olay sonrası Fettah Can, “Olmaması gereken iki isim, çok şaşırdık. Çok üzgünüz, bizde detayları öğreneceğiz” dedi.
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"İKİSİ DE YAKIN ARKADAŞLARIMIZ"
Popçu Murat Dalkılıç ise ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, “İkisi de yakın arkadaşlarımız. Böyle bir şeyin olmasını istemezdik. Berkay’ı iyi gördük” dedi.
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"AKLIMIZA GELMEZDİ"
Arabesk müziğin güçlü sesi Hakan Altun ise, “Bana milyon tane kötülük say deseniz asla böyle bir şeyin olacağını söyleyemezdim” dedi.
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"KEŞKE YAŞANMASAYDI"
Ömür Gedik, iş adamı Samsun Demir ile ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, “İki hem cinsim için çok üzgünüm. Arda’nın hamile ve çocuk bekleyen eşi Aslıhan içinde çok üzüldüm. Keşke yaşanmasaydı” dedi.
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"15 GÜN SAHNELERDEN UZAK KALACAK"
Burun ameliyatı olan Berkay’ın doktoru Doçent Doktor Erdem Güven ilk açıklama geldi.
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Popçunun burnunda “Burnu yana doğru kaydıracak şekilde kırıklar mevcut olduğunu” söyleyen doktoru iki saatlik ameliyat sonrası, “Burnu hemen hemen eski görüntüsüne kavuşturduk” dedi.
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Berkay’ın 15 gün sahne alamayacağını söyleyen doktoru, “10-15 gün sonra sahnelere dönebilecek” dedi.
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